Dos horas más de servicio: la discriminación contra las terrazas hosteleras de vía pública frente a las de suelo privativo en Alicante

¿Por qué algunos bares cierran más tarde que otros en Alicante? ¿Y por qué algunas terrazas tardan más en retirar a los clientes? Son preguntas que cualquier habitante de la ciudad puede hacerse. Especialmente si vive en Playa de San Juan, donde el cierre de algunas terrazas se prolonga hasta altas horas ocasionando quejas vecinales debido al ruido.

Esta realidad obedece a razones técnicas y de voluntad política. Existen locales de hostelería que cuentan con terrazas en el llamado suelo privativo, espacios ubicados en la vía pública pero que se rigen por normas ajenas a la ordenanza municipal, que obliga a cerrar las terrazas de los locales en suelo público a la 1:30 de la madrugada los viernes, sábados y vísperas de festivos en verano y media hora antes en horario general.

Los locales en suelo privativo, sin embargo, no se rigen por esta normativa, sino por la Ley autonómica de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. Esta norma vincula el horario de un local al de su actividad, según se contempla en la legislación autonómica. Los pubs, por ejemplo, tienen permiso de apertura entre las 12 del medio día y las 3:30 de la madrugada en los municipios con población superior a los 50.000 habitantes, como es el caso de Alicante.

Ambigüedad legal

La ley, sin embargo, no hace mención a las terrazas de los locales en suelo privativo, y la interpretación en este caso juega un papel decisivo. Una lectura expansiva identifica la terraza como parte del local y permite la abertura de la zona exterior de los locales hasta altas horas. Sin embargo, esta no es la única interpretación posible.

El problema es el trato diferenciado Javier Galdeano — Presidente de Alroa

Javier Galdeano, presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), explica tras consultar a las fuentes jurídicas de la entidad que “el Ayuntamiento puede adaptarse a la normativa autonómica y viceversa: puede ordenar que las terrazas de ocupación de vía pública permanezcan abiertas más tiempo y que compartan horario con las de suelo privativo o que las de suelo privativo se adapten al horario de las que tienen ocupación de vía pública”.

Eso es así, argumentan fuentes jurídicas de Alroa, porque “la legislación autonómica no habla de las terrazas privativas: es algo que se entiende de forma implícita y el Ayuntamiento, en el momento que concede la licencia de actividad a un local en una zona privativa, también puede establecer que la terraza tendrá el horario de las que se ubican en vía pública”, afirma.

Estos negocios se tienen que permitir, pero no queremos llegar a un punto de mucho desmadre José Caracena — Presidente de la asociación de vecinos Juntos Avanzamos (Playa de San Juan)

Otra solución para equiparar horarios entre las terrazas en vía pública y las ubicadas en suelo privativo, que igualmente se hallan en zonas públicas, sería modificar la ordenanza municipal para que las terrazas que se rigen por esta normativa puedan cerrar más tarde. Una medida que contaría con la previsible respuesta vecinal, que exige que se le respeten sus horas de descanso. Galdeano, por su parte, considera que el régimen fijado en la ordenanza actual, aplicado en diciembre del año pasado, es “súper restrictivo” para los hosteleros.

Volviendo a los locales en suelo privativo con terraza, vecinos que habitan cerca de algunos de estos negocios sufren las consecuencias del ruido sin que sus exigencias sean atendidas. Así lo asegura José Caracena, presidente de la asociación de vecinos Juntos Avanzamos, de Playa de San Juan, que explica que “cuando hay molestias intentamos mediar con los hosteleros para que molesten lo menos posible”.

El dirigente vecinal apunta que los ruidos más escuchados son “los de la gente en las terrazas”, en zonas como la avenida Costa Blanca, la de Países Escandinavos o la zona del Golf. Aunque Caracena asume que Playa de San Juan “no puede ser una zona silenciosa total, porque vivimos de la hostelería y del turismo y estos negocios se tienen que permitir”, sí que alerta que “no queremos llegar a un punto de mucho desmadre”.

Esta duplicidad legal permite que haya terrazas que pertenecen a locales que se ciñen a la ordenanza municipal u otras que se ajustan a la legislación autonómica compartiendo espacios en algunas avenidas. Según concluye Javier Galdeano, “el problema es el trato diferenciado”. El Ayuntamiento de Alicante no ha contestado a las preguntas de INFORMACIÓN sobre si ha estudiado esta situación.