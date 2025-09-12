El futuro del IBI en Alicante: de las viviendas vacías a la VPO

El Ayuntamiento de Alicante prevé aprobar en las próximas semanas un cambio en el Impuesto de Bienes Inmuebles, para aplicar la rebaja de entre 3 y 4 euros pactada por el PP y Vox. Una modificación a la que la izquierda plantea sumar medidas como aumentar la presión sobre los pisos vacíos o favorecer la VPO.

La Junta de Gobierno Local inició la pasada semana los trámites para impulsar la disminución del IBI acordada por el gobierno de Barcala con la ultraderecha. El pacto entre ambas formaciones para aprobar el plan de ajuste (que terminó costando el puesto al anterior edil de Hacienda, Toni Gallego) incluía una disminución de los ingresos por este concepto de 1,1 millones anuales hasta el 2028.

Las peticiones de los partidos

Desde Vox, pese a ser uno de los grupos impulsores de la propuesta, han presentado tres enmiendas para favorecer que bonificaciones como la de las viviendas VPO afecten principalmente a personas empadronadas en Alicante con al menos 5 años de antigüedad, así como para extender a cinco años los beneficios por emplear energía solar.

Por otra parte, también la izquierda ha planteado sus alegaciones al borrador, encaminadas principalmente a una redistribución del cobro de este impuesto. Desde el PSOE apuestan por un recargo del 30 % para grandes tenedores de viviendas, que posean más de diez inmuebles desocupados.

También abogan los socialistas por extender la bonificación actual del 50 % a viviendas públicas hasta los 10 años en caso de propietarios menores de 35 años. Del mismo modo, plantean bonificaciones a aquellos inmuebles donde se hayan instalado

En EU-Podemos también piden recargos progresivos a pisos vacíos de grandes tenedores, pudiendo alcanzar hasta el 100 % a partir del tercer año. En cambio, abogan por bonificar aún más el impuesto a quienes destinen sus viviendas a programas de alquiler asequible de larga duración y a quienes cedan temporalmente viviendas vacías al Ayuntamiento o la Generalitat para destinarlas a emergencia habitacional.

Compromís se niega a participar

Quien no ha presentado ninguna enmienda al documento ha sido Compromís. Su portavoz, Rafa Mas, ha asegurado que en su formación están "hartos de que se tumben todas las enmiendas presupuestarias y de otros ámbitos, sin ni siquiera debatirlas", por lo que han preferido "no perder el tiempo".

La coalición valencianista ha avanzado que votará en contra de "esta fiscalidad clasista e injusta" para no "hacerle el juego a Vox" en el Ayuntamiento. "No estamos de acuerdo en una bajada de IBI de cara a la galería, que no representa ningún beneficio para la ciudadanía, y en cambio va a suponer una caída de más de un millón de euros de ingresos, es decir, menos ingresos para servicios públicos, que ya de por sí están muy mermados en nuestra ciudad". ha concluido Mas.