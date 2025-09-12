El futuro del IBI en Alicante: de las viviendas vacías a la VPO
La oposición plantea propuestas para incorporar a la modificación del impuesto que el gobierno de Luis Barcala espera aprobar en las próximas semanas, tras su pacto con Vox para bajar el recibo entre 3 y 4 euros
El Ayuntamiento de Alicante prevé aprobar en las próximas semanas un cambio en el Impuesto de Bienes Inmuebles, para aplicar la rebaja de entre 3 y 4 euros pactada por el PP y Vox. Una modificación a la que la izquierda plantea sumar medidas como aumentar la presión sobre los pisos vacíos o favorecer la VPO.
La Junta de Gobierno Local inició la pasada semana los trámites para impulsar la disminución del IBI acordada por el gobierno de Barcala con la ultraderecha. El pacto entre ambas formaciones para aprobar el plan de ajuste (que terminó costando el puesto al anterior edil de Hacienda, Toni Gallego) incluía una disminución de los ingresos por este concepto de 1,1 millones anuales hasta el 2028.
Las peticiones de los partidos
Desde Vox, pese a ser uno de los grupos impulsores de la propuesta, han presentado tres enmiendas para favorecer que bonificaciones como la de las viviendas VPO afecten principalmente a personas empadronadas en Alicante con al menos 5 años de antigüedad, así como para extender a cinco años los beneficios por emplear energía solar.
Por otra parte, también la izquierda ha planteado sus alegaciones al borrador, encaminadas principalmente a una redistribución del cobro de este impuesto. Desde el PSOE apuestan por un recargo del 30 % para grandes tenedores de viviendas, que posean más de diez inmuebles desocupados.
También abogan los socialistas por extender la bonificación actual del 50 % a viviendas públicas hasta los 10 años en caso de propietarios menores de 35 años. Del mismo modo, plantean bonificaciones a aquellos inmuebles donde se hayan instalado
En EU-Podemos también piden recargos progresivos a pisos vacíos de grandes tenedores, pudiendo alcanzar hasta el 100 % a partir del tercer año. En cambio, abogan por bonificar aún más el impuesto a quienes destinen sus viviendas a programas de alquiler asequible de larga duración y a quienes cedan temporalmente viviendas vacías al Ayuntamiento o la Generalitat para destinarlas a emergencia habitacional.
Compromís se niega a participar
Quien no ha presentado ninguna enmienda al documento ha sido Compromís. Su portavoz, Rafa Mas, ha asegurado que en su formación están "hartos de que se tumben todas las enmiendas presupuestarias y de otros ámbitos, sin ni siquiera debatirlas", por lo que han preferido "no perder el tiempo".
La coalición valencianista ha avanzado que votará en contra de "esta fiscalidad clasista e injusta" para no "hacerle el juego a Vox" en el Ayuntamiento. "No estamos de acuerdo en una bajada de IBI de cara a la galería, que no representa ningún beneficio para la ciudadanía, y en cambio va a suponer una caída de más de un millón de euros de ingresos, es decir, menos ingresos para servicios públicos, que ya de por sí están muy mermados en nuestra ciudad". ha concluido Mas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta naranja en Alicante: sigue en directo la evolución del temporal en la provincia
- Primeras multas en Playa de San Juan, en Alicante, tras los nuevos avisos de radar
- Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
- El coronel Miguel Ángel Jiménez Parejo asume el mando del MOE de Rabasa
- La Zona de Bajas Emisiones de Alicante, bajo lupa
- El entorno de las harineras de Benalúa Sur: de la Ciudad de la Música de Alicante a la 'ciudad de las ratas
- Las calles y parques de Colonia Requena, un 'hogar' para personas sin techo en Alicante
- La Generalitat lleva más de un año y medio a la espera del Ayuntamiento de Alicante para aprobar el Catálogo de Protecciones