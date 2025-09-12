¿Hay alguien a los mandos del Ayuntamiento de Alicante? Para quien esté al tanto de la actualidad municipal parece difícil pensar que el barco tenga capitán a bordo. Tampoco oficiales dentro de la tripulación. Los motivos para defender que la embarcación, lo más parecido a un transatlántico por pasajeros y presupuesto, navega sola, sin rumbo, son innumerables. Y cada día, el listado se hace más extenso.

Lo último, y no baladí, es el retraso en el inicio de los cursos para mayores al no resolverse a tiempo el concurso para adjudicar el contrato a la empresa que se vaya a encargar de impartir las actividades, que no se impulsó hasta mediados de julio. ¿Por qué, una vez más, tan tarde? La explicación, de nuevo, se desconoce.

La iniciativa social, que se repite cada año, debería de empezar el próximo 1 de octubre, una fecha marcada en rojo por miles de personas mayores de la ciudad que esperan con ganas, y en numerosos casos con necesidad, el arranque de unas actividades que les dan vida, en lo físico y también en lo emocional. Pero este año, los habituales retrasos en la puesta en marcha de servicios en el Ayuntamiento de Alicante se han llevado por delante la planificación anunciada por el gobierno municipal, a través de la Concejalía de Mayores, ahora encabezada por Begoña León. Así que los mayores de esta ciudad, por ahora, se tendrán que conformar con dar «nombre» a un área municipal, porque para los cursos van a tener que esperar hasta «nuevo aviso». Paciencia.

Y más

No es el primer golpe para las personas mayores de Alicante, un colectivo vulnerable que requiere de una atención especial por parte de las administraciones públicas. No hace ni un mes cerró la puerta un dispositivo clave para un grupo de mayores como era el Servicio de Estancias Diurnas de Plaza América. Entonces, el Ayuntamiento señaló a la Generalitat de Mazón. En otras ocasiones, el gobierno de Barcala no ha tenido administración a la que derivar la responsabilidad. Ni siquiera al siempre socorrido Gobierno central.

Este verano ha sido buen ejemplo del serio problema del Ayuntamiento con los contratos, y eso que eran de carácter turístico en una ciudad, según ha reiterado el PP desde que regresó al ejecutivo local, que vive por y para el turismo. Ni por esas. Este año, ni las boyas llegaron a tiempo a la costa alicantina, con el peligro que eso genera con los vehículos a motor; ni las hamacas y sombrillas han estado en fecha en la mayoría de las playas de la ciudad, como tampoco los chiringuitos. Ni siquiera El Peret, un símbolo de Alicante en la emblemática Explanada, que permanece cerrado desde hace cuatro meses tras problemas con la anterior concesionaria y, por ahora, sin noticias del nuevo contrato, pese a los tiempos marcados en un primer momento por el propio ejecutivo.

No será por personal

Tampoco la atención a personas discapacitadas entró en funcionamiento cuando debía este verano. Y desde agosto, los refugios antiaéreos permanecen cerrados ante la falta de contrato para ofrecer visitas guiadas. Inexplicable. Y más estando al frente del Ayuntamiento el gobierno municipal con más personal directo que se recuerda en Alicante. Al frente, el alcalde, acompañado de trece concejales (todos ellos con competencias, no como sucedía el pasado mandato durante la etapa de Carlos Mazón como edil y presidente de la Diputación). A ellos hay que sumar dos coordinadores generales, un puñado de directores generales y una extensa nómina de asesores.

Pero los problemas con los contratos no se quedan en los ya citados. Hay que tener, por ejemplo, buena memoria para recordar desde cuándo está prorrogada la gestión del vertedero, un servicio nada menor para una ciudad. O también obras dispares, que van desde el histórico traslado de Torre Placia a recuperar el tráfico por la calle Pintor Otilio, que lleva más de año y medio cerrada tras aparecer un socavón. De otros proyectos, como la peatonalización completa de la plaza del Ayuntamiento, cuyos primeros trabajos se prometieron para antes de terminar este año, nada se sabe. Ni qué decir de la actuación para poner en valor el Palacio Consistorial, que ya toca.

Y así tantos. También otras cuestiones pendientes, contratos al margen, como asumir la capacidad sancionadora a los apartamentos turísticos o implantar las ZAS. Ambas cuestiones llevan meses de espera, y no parecen menores.

Y es que cuesta entender que un ayuntamiento como el de Alicante, con un gobierno estable pese a estar en minoría gracias a la mano amiga de Vox, sin problemas reseñables a nivel interno ante el perfil elegido para sus miembros, con decenas de millones en los bancos (aunque ahora inmerso en un «plan de ajuste» por incumplir la regla de gasto), y en el que no se emplean energías en pensar propuestas innovadoras (no vaya a ser que surja un proyecto transformador), pueda acumular un retraso tras otro, como si llegar tarde fuera ya inherente a la gestión política.

PD: ojalá Alicante consiga la capitalidad europea de la innovación, aunque para ese objetivo resulta esencial que el jurado no navegue por la página web municipal y, menos aún, que busque algún dato relevante. Y en el caso de alcanzar el reconocimiento, ojalá sirva para algo más que la capital gastronómica, que en su recta final ha pasado sin pena ni gloria por Alicante.