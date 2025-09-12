Las Hogueras reorganizarán racós y barracas en el centro de Alicante

La Federació de Fogueres reorganizará la ubicación de racós y barracas en el centro de Alicante. El organismo que dirige David Olivares busca así resolver de una vez por todas un conflicto que enfrenta a las comisiones de Alfonso el Sabio y Mercado Central desde hace más de una década. Un cambio que, además, afectará también a las barracas adyacentes, en pleno debate por la seguridad en las calles durante los días grandes de la Fiesta.

La base del problema reside en un acuerdo alcanzado entre las hogueras y la Federación en el año 2009, cuando el entonces presidente, Pedro Valera, autorizó que la comisión de Mercado Central hiciera uso de parte del suelo que "pertenece" a Alfonso el Sabio, al encontrarse dentro de la delimitación de su distrito. Desde hace algunos años, y especialmente ahora con las últimas limitaciones aprobadas por el Ayuntamiento (que prohíben instalaciones como los mesones-bar), Alfonso el Sabio quiere recuperar lo que entiende que es suyo, mientras que Mercado Central no quiere desprenderse del espacio.

El objetivo es solucionar el problema de una vez por todas mediante una fórmula en la que no salga perdiendo nadie David Olivares — Presidente de la Federació de Fogueres

Una situación de bloqueo en la que la llave para resolver el conflicto está en manos de la Federación, que cuenta con la potestad de modificar libremente las zonas que determinan los distritos, pudiendo inclinar la balanza de uno u otra lado. Preguntado por INFORMACIÓN en este sentido, Olivares ha señalado que el objetivo es solucionar el problema "de una vez por todas" y hacerlo mediante una fórmula "en la que no salga perdiendo nadie". Para ello, el presidente de la entidad gestora de la Fiesta asegura que se reunirá con ambas comisiones con intención de abordar el problema de la forma más consensuada posible.

Por ahora, la Federació ha elaborado un informe jurídico en el que se estudia la situación y se concluye que Mercado Central no tendría consolidado su derecho a plantar en "terreno" de Alfonso el Sabio pero que, pese a ello, la mejor opción es buscar una fórmula que beneficie a ambas agrupaciones festeras. Por el momento, pese a que este diario ha tratado de ponerse en contacto con las comisiones afectadas, han rechazado hacer valoraciones, a la espera de avances en la tramitación.

Las barracas, afectadas

Con del futuro cambio, la modificación de los distritos existentes actualmente podría afectar del mismo modo a barracas ubicadas en la zona ahora bajo revisión. En este sentido, el cambio repercutiría igualmente a agrupaciones festeras como Pica i Bola o Lo Millor de la Terreta.

Una reorganización que llegará en pleno debate por la seguridad en las Hogueras, después de que zonas como el entorno de General Lacy se hayan convertido en auténticas "ratoneras" durante los días grandes de la Fiesta. En el mes de junio, Olivares ya reconoció en una entrevista con INFORMACIÓN que había solicitado una reunión de seguridad con el Ayuntamiento para "autorizar con sentido común" la apertura de nuevos racós: "No me gustaría poner el Bien de Interés Cultural en riesgo porque se abran racós por abrir", indicó.

Pocas semanas después, fue el Ayuntamiento el que movió ficha con la aprobación de una nueva normativa que prohíbe los mesones-restaurantes y liga las autorizaciones para racós a la categoría del monumento, intentando forzar así que la recaudación de las comisiones repercuta directamente en la calidad de las obras de arte efímero.