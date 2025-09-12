Más presión por la jornada de 35 horas en Alicante: los médicos de familia avisan de las consecuencias de quedarse atrás

Crece la presión por el retraso en implantar la jornada de 35 horas semanales. La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC) ha alzado la voz para reclamar la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas en el sistema sanitario valenciano. La organización científica sostiene que esta medida "no es un privilegio, sino una condición imprescindible para garantizar la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la sostenibilidad de la Atención Primaria".

Los facultativos reiteran la sobrecarga de los centros de salud, el déficit de profesionales y las agendas saturadas exigen una reorganización urgente. “La forma en que se estructura el trabajo incide directamente en la continuidad asistencial, la prevención de errores y la fidelización del talento joven en Medicina de Familia”, remarcan.

La entidad recuerda que las 35 horas ya están implantadas en la mayoría de comunidades del Sistema Nacional de Salud, por lo que mantener a la Comunidad Valenciana al margen "genera inequidades y favorece la fuga de profesionales". Por ello, reclaman al Consell claridad en los plazos, transparencia en los recursos y un calendario público de aplicación por áreas sanitarias.

Colas en un centro de salud de Alicante / Pilar Cortés

Ventajas

Entre los beneficios directos de la medida, destacan la mayor seguridad del paciente, al reducir la fatiga profesional y estabilizar equipos; más tiempo clínico de calidad, especialmente en prevención, atención a la cronicidad y salud mental; refuerzo de la docencia y la investigación, con espacios protegidos para tutorías y proyectos; mejor conciliación laboral y personal, con impacto en la reducción del burnout o síndrome del trabajador quemado y la atracción y retención de talento, especialmente en plazas de difícil cobertura.

Pacientes en un centro de salud de Alicante en imagen de archivo. / Alex Domínguez

La sociedad científica plantea además la necesidad de indicadores de calidad ligados a la medida, un plan de contingencia que evite la sobrecarga de urgencias y un espacio de diálogo técnico permanente con las autoridades sanitarias.

“La reducción a 35 horas no es una concesión, es una herramienta para dignificar la Medicina de Familia, proteger la docencia y mejorar la experiencia asistencial de los pacientes”, concluyen desde la SoVaMFiC, que exige compromiso y urgencia para que la Comunidad Valenciana deje de estar en desventaja frente a otras autonomías.