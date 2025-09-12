Salarios a la cola del país: ¿Qué cobra un profesor en Alicante?

Ultimátum de los principales sindicatos de la enseñanza pública a la Generalitat para subir el sueldo a los profesores de la Comunidad, los peor pagados del país (solo por delante de Extremadura), según un estudio de UGT, organización que, junto al Stepv y Comisiones Obreras, ha amenazado con nuevas movilizaciones si la Conselleria de Educación no accede a las mejoras salariales que piden.

La diferencia de lo que cobra de más al mes el profesorado de otras autonomías va desde los 71 a los 848 euros mensuales.

En concreto, en el caso de los maestros y maestras del cuerpo A2, la retribución en la Comunidad Valenciana es de 2.419 euros, mientras que en Euskadi asciende a 2.862,93 euros (443,93 euros más), en Ceuta y Melilla a 2.993,79 euros (574,79 euros más), en Canarias a 2.679,71 euros (260,71 euros más), en Baleares a 2.632,59 euros (213,59 euros más), en Castilla-La Mancha a 2.581,68 euros (162,68 euros más), en Cantabria a 2.580,49 euros (161,49 euros más), en Andalucía a 2.550,43 euros (131,43 euros más), en la Comunidad de Madrid a 2.503,78 euros (84,78 euros más), en la Región de Murcia a 2.547,12 euros (128,12 euros más), y en Galicia a 2.546,96 euros (127,96 euros más). Extremadura, con 2.416,44 euros, ya ha superado a la Comunidad Valenciana, aunque por un margen muy reducido.

Los profesores de otras comunidades ganan entre 71 y 848 euros más al mes

En el caso del profesorado de Secundaria y otros cuerpos del grupo A1, según el estudio de UGT, los docentes alicantinos perciben 2.734,03 euros mensuales, muy por debajo de los 3.582,02 euros de Ceuta y Melilla (847,99 euros más), de los 3.302,58 euros del profesorado vasco (568,55 euros más), de los 2.960,15 euros en Canarias (226,12 euros más), de los 2.960,44 euros en Baleares (226,41 euros más), de los 2.898,04 euros en Cantabria (164,01 euros más), de los 2.883,84 euros en Navarra (149,81 euros más), de los 2.882,25 euros en Andalucía (148,22 euros más), de los 2.878,85 euros en Murcia (144,82 euros más), de los 2.871,99 euros en Galicia (137,96 euros más), de los 2.855,66 euros en Castilla-La Mancha (121,63 euros más), de los 2.855,68 euros en Madrid (121,65 euros más) y de los 2.805,53 euros en Cataluña (71,50 euros más).

Así ha sido la vuelta el cole en Alicante: 303.200 alumnos inician el curso pendientes del cambio de lengua y del tiempo /

500 euros más al mes

Los sindicatos han exigido casi medio millón de euros más al año de presupuesto para poder subir el sueldo a 70.000 docentes. Una cantidad que sale a una media de poco más de 500 euros (brutos) de subida mensual por docente en 14 pagas.

"El profesorado valenciano hace años que necesita una mejora en sus condiciones laborales, especialmente por la pérdida de poder adquisitivo, pero también por la sobrecarga de trabajo, las ratios elevadas de alumnado y, desde que el PP ha vuelto a gobernar, sufrimos nuevamente un recorte de plantillas docentes que afectan todas las etapas educativas pero especialmente las Escuelas de Oficiales de Idiomas (EOI), conservatorios, Formación Profesional (FP) y formación de personas adultas", denuncian los tres sindicatos.

Es por eso que Stepv, UGT y CC OO han anunciado que activarán estas asambleas y movilizaciones si Educación no acepta la apertura de una "negociación inmediata y seria". Las mejoras recientes conseguidas en el País Vasco y Asturias, después de varias jornadas de huelga, y las movilizaciones iniciadas también en Cantabria en este inicio de curso son un referente para los tres sindicatos y un ejemplo a seguir para conseguir mejoras importantes en sus condiciones laborales.

Stepv, UGT y CC OO han anunciado movilizaciones si Educación no acepta la apertura de una "negociación inmediata y seria"

Los profesores no están contentos con la calidad de la enseñanza / INFORMACiÓN

Más allá de la subida salarial, los representantes de los trabajadores siguen presionando contra el recorte de docentes, que siguen denunciando, frente a la defensa del conseller de Educación, José Antonio Rovira, que advierte de que este año hay "récord" de profesores y que niega recorte alguno.

No obstante, los sindicatos insisten en que van a luchar por la mejora de las condiciones laborales del profesorado experto de FP y especialista, porque advierten de que ha visto reducidas considerablemente sus retribuciones, por la bajada de las ratios de alumnado, de la sobrecarga de trabajo y de la burocracia, así como por la mejora de las infraestructuras educativas y, especialmente, las de los centros afectados por la dana, que continúan con muchos problemas para trabajar con la normalidad deseada.

Igualmente, los tres sindicatos han advertido de que continuarán trabajando para conseguir la derogación de la Ley de Libertad Educativa del Consell y la normalización del valenciano en la enseñanza.