¿Por qué se sigue permitiendo beber alcohol en los vuelos (y en los aeropuertos)?

La escena se repite con preocupante frecuencia: vuelos interrumpidos, tripulaciones desbordadas y pasajeros que, bajo los efectos del alcohol, se convierten en un riesgo para la seguridad. Hoy mismo, los controladores aéreos en España alertan desde su cuenta oficial en X (antiguo Twitter) de dos vuelos con destino Alicante y Palma en los que fue necesaria la presencia policial a la llegada debido a pasajeros conflictivos.

“Les recortamos la ruta en lo posible. Nuevamente reiteramos nuestro apoyo a las tripulaciones que, cada vez más a menudo, deben hacer frente en vuelo a estas situaciones. #SafetyFirst”, señalaba el mensaje.

El cóctel explosivo de los aeropuertos y el alcohol

Mientras los aeropuertos se llenan de tiendas libres de impuestos y bares que sirven alcohol a cualquier hora del día, las aerolíneas han convertido la venta de bebidas a bordo en una fuente de ingresos extra. Esta doble vía explica, en parte, por qué el consumo de alcohol sigue estando normalizado en la experiencia de volar.

El problema es que la cabina de un avión no es un bar: la presión atmosférica reduce la tolerancia al alcohol y potencia sus efectos, lo que multiplica el riesgo de episodios de violencia, gritos o incluso intentos de abrir las puertas en pleno vuelo. Cuando no desinhibe tanto que lleva incluso a practicar sexo en el avión...

INFORMACIÓN

Un problema creciente

Los datos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ya advertían en informes previos que los incidentes con pasajeros ebrios han aumentado de forma sostenida en la última década. En países como Reino Unido e Irlanda, el debate está más avanzado y se han planteado restricciones a la venta de alcohol en aeropuertos y aviones.

España, pese a los episodios recurrentes en destinos turísticos como Alicante, Palma, Ibiza o Málaga, sigue sin establecer límites claros. La normativa se centra en sancionar al pasajero que cause problemas, pero no en restringir el acceso al alcohol.

Seguridad frente a negocio

Las aerolíneas y los aeropuertos se encuentran en una disyuntiva: por un lado, la necesidad de garantizar vuelos seguros; por otro, la dependencia de los ingresos que generan los bares, restaurantes y ventas a bordo.

En paralelo, sindicatos y asociaciones de tripulantes reclaman cambios. Entre las propuestas que circulan está limitar el consumo a bordo, prohibir el "duty free" de alcohol en cabina o incluso restringir la venta de bebidas en las terminales durante la madrugada.

El debate que viene

Los episodios como los ocurridos en vuelos con destino a Alicante y Palma no son casos aislados. Cada vez más controladores, pilotos y tripulantes se pronuncian en público, alertando de que la seguridad aérea no puede seguir quedando expuesta al descontrol del alcohol.

El debate está servido: ¿hasta cuándo se seguirá permitiendo beber como si nada antes de subir a un avión?