Estos son los nuevos grupos de riesgo con prioridad para vacunarse frente a los virus respiratorios

La Conselleria de Sanidad ha anunciado que este otoño va a ampliar la vacunación frente a los virus respiratorios (Gripe, Covid y Virus Respiratorio Sincitial-VRS) a nuevos colectivos de riesgo. Al constatar que forma grave a personas mayores, por primera vez en la Comunidad Valenciana se inmunizará a personas de 60 años o mayores que viven en residencias y a adultos con un sistema inmunitario comprometido, colectivos especialmente vulnerables ante posibles complicaciones. Estos grupos podrán acceder a las vacunas a partir del 1 de octubre, al igual que los niños de 3,4 y 5 años en los colegios.

Estos virus afectan a las edades extremas de la vida con mayor gravedad y por ello se quiere evitar riesgos ante una infección que puede conllevar mayor riesgo de hospitalizaciones, según ha subrayado el conseller Marciano Gómez.

Asimismo, se vacunará frente al VRS a personas de 18 años o más que hayan sido trasplantadas de pulmón o de precursores hematopoyéticos, grupos en los que la infección puede ser especialmente grave.

Respecto a las personas mayores que viven en residencias, aproximadamente unas 35.000 personas, este grupo recibirá de manera conjunta las tres dosis de las vacunas frente a los virus respiratorios gracias a la movilización de los profesionales sanitarios que se desplazarán a los centros. Del mismo modo, las personas con algún tipo de discapacidad que residen en centros especiales también comenzarán a vacunarse frente a la gripe y covid 19.

Los profesionales sanitarios aplicarán las tres dosis a los mayores que viven en las residencias

Vacunación contra el covid y la gripe en Alicante / Jose Navarro

A partir del 15 de octubre

Por su parte, la campaña de vacunación frente a la gripe dirigida al resto de la población arrancará el 15 de octubre en toda la Comunidad Valenciana y se priorizará a los grupos de riesgo con el fin de que estén protegidos antes de la llegada del frío y de la mayor circulación de virus respiratorios.

Ese mismo día comenzará también la campaña frente al VRS en lactantes menores de 6 meses, que desde hace dos años reciben inmunización durante la temporada de circulación del virus. Los nacidos a partir del 1 de octubre se inmunizarán en las maternidades de los hospitales y los nacidos previamente, desde el 1 de abril hasta el 1 de octubre, en los centros de salud.

La campaña de vacunación frente a la gripe dirigida al resto de la población arrancará el 15 de octubre y se priorizará a los grupos de riesgo

El impacto de esta medida ha permitido evitar más del 80 % de los ingresos hospitalarios en lactantes desde su puesta en marcha en los dos últimos años, según la Conselleria de Sanidad.

Y es que la infección por este virus es universal y en la infancia es la causante de la gran mayoría de casos de bronquiolitis en lactantes. Esta enfermedad puede cursar con complicaciones a corto y medio plazo, pudiendo ocasionar infecciones bacterianas como neumonías y otitis y cuadros de sibilancias persistentes durante los primeros cinco años de vida.

Comienza la vacunación contra la gripe y la Covid sin cita previa / Rafa Arjones