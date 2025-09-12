Sanidad
Estos son los nuevos grupos de riesgo con prioridad para vacunarse frente a los virus respiratorios
Sanidad inmunizará a personas de 60 años o mayores que viven en residencias y a adultos con un sistema inmunitario comprometido a partir del 1 de octubre
La Conselleria de Sanidad ha anunciado que este otoño va a ampliar la vacunación frente a los virus respiratorios (Gripe, Covid y Virus Respiratorio Sincitial-VRS) a nuevos colectivos de riesgo. Al constatar que forma grave a personas mayores, por primera vez en la Comunidad Valenciana se inmunizará a personas de 60 años o mayores que viven en residencias y a adultos con un sistema inmunitario comprometido, colectivos especialmente vulnerables ante posibles complicaciones. Estos grupos podrán acceder a las vacunas a partir del 1 de octubre, al igual que los niños de 3,4 y 5 años en los colegios.
Estos virus afectan a las edades extremas de la vida con mayor gravedad y por ello se quiere evitar riesgos ante una infección que puede conllevar mayor riesgo de hospitalizaciones, según ha subrayado el conseller Marciano Gómez.
Asimismo, se vacunará frente al VRS a personas de 18 años o más que hayan sido trasplantadas de pulmón o de precursores hematopoyéticos, grupos en los que la infección puede ser especialmente grave.
Respecto a las personas mayores que viven en residencias, aproximadamente unas 35.000 personas, este grupo recibirá de manera conjunta las tres dosis de las vacunas frente a los virus respiratorios gracias a la movilización de los profesionales sanitarios que se desplazarán a los centros. Del mismo modo, las personas con algún tipo de discapacidad que residen en centros especiales también comenzarán a vacunarse frente a la gripe y covid 19.
Los profesionales sanitarios aplicarán las tres dosis a los mayores que viven en las residencias
A partir del 15 de octubre
Por su parte, la campaña de vacunación frente a la gripe dirigida al resto de la población arrancará el 15 de octubre en toda la Comunidad Valenciana y se priorizará a los grupos de riesgo con el fin de que estén protegidos antes de la llegada del frío y de la mayor circulación de virus respiratorios.
Ese mismo día comenzará también la campaña frente al VRS en lactantes menores de 6 meses, que desde hace dos años reciben inmunización durante la temporada de circulación del virus. Los nacidos a partir del 1 de octubre se inmunizarán en las maternidades de los hospitales y los nacidos previamente, desde el 1 de abril hasta el 1 de octubre, en los centros de salud.
La campaña de vacunación frente a la gripe dirigida al resto de la población arrancará el 15 de octubre y se priorizará a los grupos de riesgo
El impacto de esta medida ha permitido evitar más del 80 % de los ingresos hospitalarios en lactantes desde su puesta en marcha en los dos últimos años, según la Conselleria de Sanidad.
Y es que la infección por este virus es universal y en la infancia es la causante de la gran mayoría de casos de bronquiolitis en lactantes. Esta enfermedad puede cursar con complicaciones a corto y medio plazo, pudiendo ocasionar infecciones bacterianas como neumonías y otitis y cuadros de sibilancias persistentes durante los primeros cinco años de vida.
Casi 13.000 escolares vacunados en Alicante el pasado curso
La campaña de vacunación a los niños de tres y cuatro años llegó el pasado curso a 12.941 escolares (de 22.500) en la provincia de Alicante, según ha cifrado la Conselleria de Sanidad, lo que supone un 57 % de la población diana. Para el curso actual ha ampliado a los cinco años la inmunización en los colegios, con lo que abarcará toda la etapa de Infantil, si las familias lo consienten.
Pese a las reticencias de algunos centros a suministrar las dosis, que alegaron falta de información y de medios, el departamento autonómico ha asegurado que la iniciativa "tuvo una gran aceptación, con 38.417 escolares vacunados en la Comunidad" (6.149 en Castellón y 19.327 en Valencia)
Según el conseller Marciano Gómez, los colegios ya disponen de un protocolo específico para comenzar la vacunación frente a la gripe a los niños y niñas de los centros educativos el próximo 1 de octubre. "Los padres podrán optar por inmunizar a sus hijos en el propio centro escolar, lo que facilita la conciliación”, ha señalado.
La vacuna utilizada se administra por vía nasal, es decir, no requiere pinchazo y está especialmente diseñada para la infancia. Se trata de una vacuna segura y eficaz, pues reduce a la mitad el riesgo de enfermar y evita hasta 8 de cada 10 ingresos hospitalarios por gripe en los más pequeños. Se administra con una pequeña dosis en cada fosa nasal y se trata de una vacuna trivalente.
La Generalitat incorporó por primera vez la vacuna intranasal, en la campaña frente a la gripe de 2023. Esta vacuna evita el pinchazo a los más pequeños, ya que se suministra en forma de aerosol nasal y entre sus beneficios destaca que neutraliza el virus en la vía de entrada, la mucosa nasal.
