El tiempo en Alicante: más calor y lluvia este fin de semana en la provincia

La provincia de Alicante vivirá este viernes 12 de septiembre una jornada con cielo poco nuboso o despejado, con intervalos matinales de nubes bajas, con posibles brumas y bancos de niebla en el interior y temperaturas en descenso o sin cambios. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el viento sople flojo variable predominando por la tarde el sur y sureste moderado en el litoral y flojo con intervalos de intensidad moderada en el resto.

El Sistema de Vigilancia de Temperaturas Extremas de la Comunidad Valenciana adelanta que esta noche todo el litoral de la provincia de Alicante vivirá una noche tropical con temperaturas por encima de los 20ºC. Las zonas del interior vivirán una noche normal.

Para el sábado se esperan cielos poco nubosos con intervalos matinales de nubes bajas tendiendo por la tarde a cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios mientras que las máximas irán ascenso, sobre todo en el interior.

El domingo la provincia de Alicante tendrá intervalos nubosos con precipitaciones débiles y temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios.

Aemet prevé lluvias este domingo / INFORMACIÓN

El tiempo en Alicante

En Alicante el día será menos caluroso que ayer con temperaturas en aumento que llegarán a los 31ºC a mediodía. Por la noche los termómetros descenderán hasta los 22ºC. Para el fin de semana se espera que las temperaturas suban ligeramente y, además, el sábado la sensación térmica será muy superior llegando a los 36ºC por la tarde. El domingo pueden haber precipitaciones en la mitad norte de la provincia.

El tiempo en Elche

En Elche el sol lucirá durante toda la jornada y los termómetros bajarán hasta los 32ºC. Para el fin de semana las temperaturas serán algo superiores el sábado y el cielo estará despejado los dos días.

El tiempo en Benidorm

Cielo despejado en Benidorm con temperaturas estables en torno a los 27ºC. El sábado y el domingo serán días prácticamente idénticos al de hoy.

El tiempo en Elda

En Elda se esperan un día en el que lucirá sol y con temperaturas en aumento hasta los 31ºC. El sábado se espera un aumento de las temperaturas y cielos despejados mientras que el domingo pueden haber lluvias débiles.

El tiempo en Torrevieja

El día estará despejado en Torrevieja con termómetros en ascenso hasta los 29ºC. El fin de semana será estable con temperaturas ligeramente superiores y cielos despejados.

El tiempo en Orihuela

Día de sol en Orihuela aunque con temperaturas en ascenso que pueden llegar a los 33ºC. El sábado se espera un día más caluroso que el domingo con valores que podrían llegar a los 36ºC.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy se espera un día despejado y termómetros en ascenso hasta los 31ºC. El sábado las temperaturas subirán ligeramente mientras que el domingo se esperan lluvias.

El tiempo en Dénia

En Dénia el día estará despejado y lucirá el sol durante toda la jornada. Las temperaturas máximas serán de 29ºC. El fin de semana se esperan días despejados aunque el domingo por la mañana podría haber lluvias débiles.