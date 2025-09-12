EL TIEMPO
El tiempo en Alicante: más calor y lluvia este fin de semana en la provincia
Los termómetros sufrirán una ligera subida el sábado y el domingo se esperan precipitaciones en la mitad norte
La provincia de Alicante vivirá este viernes 12 de septiembre una jornada con cielo poco nuboso o despejado, con intervalos matinales de nubes bajas, con posibles brumas y bancos de niebla en el interior y temperaturas en descenso o sin cambios. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el viento sople flojo variable predominando por la tarde el sur y sureste moderado en el litoral y flojo con intervalos de intensidad moderada en el resto.
El Sistema de Vigilancia de Temperaturas Extremas de la Comunidad Valenciana adelanta que esta noche todo el litoral de la provincia de Alicante vivirá una noche tropical con temperaturas por encima de los 20ºC. Las zonas del interior vivirán una noche normal.
Para el sábado se esperan cielos poco nubosos con intervalos matinales de nubes bajas tendiendo por la tarde a cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios mientras que las máximas irán ascenso, sobre todo en el interior.
El domingo la provincia de Alicante tendrá intervalos nubosos con precipitaciones débiles y temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios.
El tiempo en Alicante
En Alicante el día será menos caluroso que ayer con temperaturas en aumento que llegarán a los 31ºC a mediodía. Por la noche los termómetros descenderán hasta los 22ºC. Para el fin de semana se espera que las temperaturas suban ligeramente y, además, el sábado la sensación térmica será muy superior llegando a los 36ºC por la tarde. El domingo pueden haber precipitaciones en la mitad norte de la provincia.
El tiempo en Elche
En Elche el sol lucirá durante toda la jornada y los termómetros bajarán hasta los 32ºC. Para el fin de semana las temperaturas serán algo superiores el sábado y el cielo estará despejado los dos días.
El tiempo en Benidorm
Cielo despejado en Benidorm con temperaturas estables en torno a los 27ºC. El sábado y el domingo serán días prácticamente idénticos al de hoy.
El tiempo en Elda
En Elda se esperan un día en el que lucirá sol y con temperaturas en aumento hasta los 31ºC. El sábado se espera un aumento de las temperaturas y cielos despejados mientras que el domingo pueden haber lluvias débiles.
El tiempo en Torrevieja
El día estará despejado en Torrevieja con termómetros en ascenso hasta los 29ºC. El fin de semana será estable con temperaturas ligeramente superiores y cielos despejados.
El tiempo en Orihuela
Día de sol en Orihuela aunque con temperaturas en ascenso que pueden llegar a los 33ºC. El sábado se espera un día más caluroso que el domingo con valores que podrían llegar a los 36ºC.
El tiempo en Alcoy
En Alcoy se espera un día despejado y termómetros en ascenso hasta los 31ºC. El sábado las temperaturas subirán ligeramente mientras que el domingo se esperan lluvias.
El tiempo en Dénia
En Dénia el día estará despejado y lucirá el sol durante toda la jornada. Las temperaturas máximas serán de 29ºC. El fin de semana se esperan días despejados aunque el domingo por la mañana podría haber lluvias débiles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta naranja en Alicante: sigue en directo la evolución del temporal en la provincia
- Primeras multas en Playa de San Juan, en Alicante, tras los nuevos avisos de radar
- Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
- El coronel Miguel Ángel Jiménez Parejo asume el mando del MOE de Rabasa
- La Zona de Bajas Emisiones de Alicante, bajo lupa
- El entorno de las harineras de Benalúa Sur: de la Ciudad de la Música de Alicante a la 'ciudad de las ratas
- La Generalitat lleva más de un año y medio a la espera del Ayuntamiento de Alicante para aprobar el Catálogo de Protecciones
- Las calles y parques de Colonia Requena, un 'hogar' para personas sin techo en Alicante