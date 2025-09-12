Una cena en el desierto de Marrakech o una travesía por las Maldivas: Así es la agencia boutique de Alicante que diseña experiencias exclusivas

Hay quien viaja para desconectar. Y hay quien viaja para conectar de verdad: con el mundo, con los demás y consigo mismo. Para estos últimos —los que buscan algo distinto, auténtico y con alma— nace una nueva forma de viajar, hecha a medida, sin prisas y con intención.

Y es que viajar puede ser mucho más que moverse de un lugar a otro. Puede ser una inversión en recuerdos, en emociones, en experiencias que cambian la forma de mirar el mundo. Por eso, cuando un destino se diseña pensando en la historia de cada persona, se convierte en algo único e inolvidable.

Así nacen los viajes en Zafiro Premium, la nueva agencia boutique en Alicante donde viajar no es una compra, sino una creación. Un lugar donde los sueños caben en una agenda, pero se viven como algo inolvidable.

Porque antes de reservar, antes de hacer la maleta, incluso antes de decidir el destino... ya ha comenzado el viaje. Empieza con una conversación tranquila, con una idea apenas dibujada: un aniversario, una celebración, ganas de desconectar del ruido. Y poco a poco, esa idea toma forma: un itinerario personalizado, diseñado a medida, con paradas elegidas por lo que significan: relax, cuidado, bienestar, aventura, historia, diversión...

Un nuevo punto de partida, desde el centro de Alicante

Zafiro Premium ya está en funcionamiento en el centro de Alicante, concretamente desde la calle Pintor Cabrera, 12, justo a espaldas de la Fnac. Desde su elegante oficina, este nuevo espacio propone una forma de viajar más personal, más cuidada, más inspiradora.

La agencia forma parte del Grupo Zafiro Tours, con más de 35 años de trayectoria en el sector, pero con un enfoque boutique y contemporáneo: aquí no hay catálogos ni fórmulas genéricas, sino propuestas que se diseñan desde cero, adaptadas al estilo de vida, los gustos y los sueños de cada cliente.

Propuestas únicas

Desde una cena privada bajo las estrellas en el desierto de Marrakech, hasta una travesía en barco exclusiva por las Maldivas, pasando por rutas culturales diseñadas a medida por Egipto, Japón o Vietnam, cada experiencia se construye con detalle y mimo.

También diseñan lunas de miel inolvidables, escapadas románticas, viajes familiares, retiros wellness o celebraciones especiales. Siempre con un enfoque que prioriza la autenticidad y el valor emocional por encima del lujo superficial.

Pero es que, además, gracias a su red internacional de colaboradores y a su profundo conocimiento de los destinos, Zafiro Premium logra ofrecer experiencias de alto nivel a precios razonables. Un lujo con sentido.

Para quienes buscan algo más

La agencia alicantina se enfoca en perfiles diversos, pero con algo en común: todos buscan algo diferente.

- Parejas que celebran el amor con viajes pensados solo para ellos.

- Familias que quieren vivir el mundo juntas, con itinerarios adaptados a todas las edades.

- Viajeros premium que buscan lo especial, lo auténtico, un plan hecho a medida.

Cada viaje empieza en la oficina, con tiempo para hablar, imaginar, afinar y dejarse llevar. Porque el viaje empieza mucho antes de subir al avión.

3 de octubre: Save the date

Aunque Zafiro Premium ya está en funcionamiento, el próximo viernes 3 de octubre a las 19:30 h, el equipo de celebrará su inauguración oficial con un evento inspirado en el mundo oriental. Habrá ambientación sensorial, detalles cuidados y propuestas viajeras para todos los asistentes.

La cita será abierta al público, con acceso libre hasta completar aforo. Una oportunidad perfecta para descubrir la agencia por dentro, conocer al equipo y dejarse inspirar.

Zafiro Premium presentará el próximo viernes 3 de octubre a las 19:30 su nueva temporada de viajes. Será una velada diferente inspirada en el mundo oriental, con una ambientación sensorial especialmente pensada para trasladar al asistente a su destino soñado. Para asistir al evento tan sólo hay que registrarse en esta página web. (Aforo limitado).

El próximo viernes 3 de octubre a las 19:30 h, el equipo de Zafiro Premium celebrará su inauguración oficial con un evento inspirado en el mundo oriental. / Pilar Cortés

Firanovios 2025

Cabe destacar que la agencia también estará presente en Firanovios 2025 del 7 al 9 de noviembre, con un stand donde presentarán su colección de lunas de miel únicas y personalizadas. Las parejas interesadas pueden recoger ya sus invitaciones en la oficina.

Viajes que cambian tu vida

Zafiro Premium ha nacido para diseñar esos viajes que no se olvidan al volver, porque no solo cambian lo que ves, sino cómo te sientes. Con sensibilidad, cercanía y una visión moderna del lujo, la agencia se ha convertido en un nuevo referente para quienes buscan viajar con propósito, con calma y con emoción.

Desde Alicante, esta agencia abre sus puertas a todos los que quieran mirar el mundo con nuevos ojos.

Contacta con Zafiro Premium

Teléfono: 664 234 408

Correo: zafiropremium@zafirotours.es