DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Mantente informado de todas las noticias de la provincia de Alicante, en directo.

  1. Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
  2. Las calles y parques de Colonia Requena, un 'hogar' para personas sin techo en Alicante
  3. La Zona de Bajas Emisiones de Alicante, bajo lupa
  4. El Ayuntamiento de Alicante permite que las terrazas de bares en suelo privado cierren dos horas más tarde que las de la vía pública
  5. Un colegio de Alicante urge presencia policial: 'Nos han robado en tres coches en cuatro días
  6. El entorno de las harineras de Benalúa Sur: de la Ciudad de la Música de Alicante a la 'ciudad de las ratas
  7. La Generalitat lleva más de un año y medio a la espera del Ayuntamiento de Alicante para aprobar el Catálogo de Protecciones
  8. Salarios a la cola del país: ¿qué cobra un profesor en Alicante?

Las Hogueras reorganizarán racós y barracas en el centro de Alicante

Una cena en el desierto de Marrakech o una travesía por las Maldivas: Así es la agencia boutique de Alicante que diseña experiencias exclusivas

Condenan al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante por quedarse el dinero de cinco despidos

La doble vara de medir en Alicante con los locales de ocio

¿Qué cobra un profesor en Alicante?

Barcala reactiva la investigación por el "asalto" de los Bomberos al pleno de Alicante

Las Ampas, tras la disputa familiar por la lengua: "Hay que velar por el interés de la niña"

