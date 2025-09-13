DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

En Directo
Borja Campoy
Tellado redobla su apoyo a Mazón y llama al PP a “trabajar bajo su liderato”
El secretario general de los populares da las gracias al presidente de la Generalitat por su trabajo por la reconstrucción. El alicantino saca pecho por su gestión y lanza un mensaje a Camps: “Es irresponsable mirarse al ombligo”
Alejandro J. Fuentes
El futuro del IBI en Alicante: de las viviendas vacías a la VPO
La oposición plantea propuestas para incorporar a la modificación del impuesto que el gobierno de Luis Barcala espera aprobar en las próximas semanas, tras su pacto con Vox para bajar el recibo entre 3 y 4 euros
Loreto Mármol
Rally en Torrevieja: dos turistas hacen "explotar" los radares
Los cazan superando 140 kilómetros por hora y además reinciden en una ciudad que cuenta con seis dispositivos fijos que limitan la velocidad a 40
C. Suena
Claudia Arenas, la alicantina de 19 años que sueña con conquistar OT 2025
La joven cantante de Alicante Claudia Arenas, con solo 19 años, ha logrado superar un casting de más de 11.500 aspirantes y será la representante alicantina en la gala 0 de OT 2025
J. A. Giménez
¿Por qué se sigue permitiendo beber alcohol en los vuelos (y en los aeropuertos)?
Los controladores aéreos españoles alertan sobre el aumento de los incidentes por pasajeros ebrios en aviones a destinos turísticos como Alicante o Palma
V. L. Deltell
Mazón anuncia la salida de Gan Pampols del Consell el 4 de noviembre
El presidente de la Generalitat confirma que el vicepresidente segundo dejará su cargo tras “cumplir sus misiones” y avanza que el día 5 se hará pública la renovación del Gobierno valenciano
A. Fajardo
Un colegio a la cola de las decisiones políticas en Alicante, pese al riesgo de inundarse
La comunidad educativa de La Cañada afronta un nuevo curso con barracones y sin certezas de cuándo empezarán las obras
Alejandro J. Fuentes
Más de 50 sanciones en el primer mes de campaña contra el ruido en Alicante
La Policía Local realiza 450 intervenciones en horario nocturno por molestias procedentes del ocio y de viviendas particulares
A. Fajardo
Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche a la espera de que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
Después de las votaciones de febrero, el centro ha colocado en un aula castellano a la alumna de forma provisional, pese a que durante tres cursos ha estudiado en valenciano
V. L. Deltell
El alcalde de Elche pide a los ilicitanos decoren sus balcones con banderas de España para la visita de la Reina Sofía
La Reina Sofía visita Elche para presidir el congreso internacional sobre enfermedades neurodegenerativas
