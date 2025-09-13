La escritora que se quitó la toga

Empezó a redactar sobre el papel demandas y recursos como abogada. Dice que su vida ha tenido cuatro estancias: una como niña enferma, otra como madre, la siguiente como abogada y profesora universitaria, y la que ahora desempeña como escritora. Cuenta sus cosas entre el realismo mágico de Gabriel García Márquez y las geniales crónicas y episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. En su trilogía literaria, dos libros ya están publicados; el tercero, todavía sin nombre, aguarda las estanterías en las despensas de la imprenta. De escribir frases propias del lenguaje jurídico pasó a contar sueños imaginarios de la vida y de la muerte para intentar que el miedo escampe. Siempre ha tenido cosas que decir y desde poco antes de su jubilación las está contando.

Lourdes Sabater Amat (Petrer, 1954) creció en el seno de una familia de clase media. Su padre fue practicante y podólogo; la madre bastante trabajo tenía con cuidar de ella y de su hermano Vicente, un año menor, que hasta la jubilación fue médico de familia en centros de salud de varios municipios de las comarcas del Vinalopó. Estudió en el colegio Carmelitas de Elda. Siendo niña, estuvo demasiados otoños postrada en la cama, convaleciente de una enfermedad que el tiempo sanó y de la que se recuperó al cumplir los quince años, en la pubertad. En este tiempo aprendió a vivir en la fantasía literaria tras escuchar las historias que le contaba su abuelo sobre el pantano de Petrer, un espacio imaginario que parecía sacado de un cuento de hadas, pero que en realidad existió. Durante el obligado reposo, aquella niña leía todo lo que caía en sus manos: «Me encerraba en mi fantasía y empecé a escribir las cosas que pensaba en una libreta», recuerda.

Se casó joven, a los 18 años. Tres veces parió: dos chicos y una chica. Hasta los 35 años se dedicó a tareas domésticas y a atender a sus hijos. Decidió comenzar posiblemente su mejor aventura: acceder a estudios universitarios. Optó por la carrera de Derecho, tal vez por una larga tradición de juristas y picapleitos en su familia materna: su bisabuelo, José María, fue compañero de facultad y amigo de José Martínez Ruiz, Azorín.

Cambio de vida. Sabía que ser ama de casa no sería para toda la vida. Se divorció. Superó las pruebas con nota y, cinco años más tarde, en 1993, obtuvo la licenciatura como abogada. Pero siguió estudiando y criando. Con la tesis Transexualidad y libre desarrollo de la personalidad. Casos, experiencias y respuestas jurídicas, dirigida por el entonces joven y atractivo profesor titular de Derecho Constitucional José Asensi Sabater, consiguió el doctorado con sobresaliente Cum Lauden. Y un birrete para siempre.

Abrió un despacho de abogados generalistas. Las primeras letras de su pasión por la literatura quedaron escritas en papeles de demandas, oficios, informes jurídicos y peticiones de amparo. Unos ratos después de casó con su profesor, Pepe Asensi, que, poco después, fue catedrático. Y ahí sigue la pareja, con cuatro nietas y tres nietos a la vista.

Hasta su jubilación, en 2018, compaginó su trabajo como letrada con la actividad docente como profesora asociada en materia constitucional en el CEU San Pablo de Elche y en la Universidad de Alicante. «Como lo que me gustaba era escribir, traté de jubilarme por todos los medios lo antes posible para dedicarme a contar mis cosas en los últimos años». Antes de sentarse ante al teclado para relatar historias de ficción, de la vida y de su fin, Lourdes estuvo siete años conociendo conceptos sobre física cuántica en París, rama que estudia la materia y la energía en escalas atómicas y subatómicas (un lío), con el investigador Jacques Verdu, posiblemente el mejor especialista en descifrar cómo envejecen los plásticos, los polímeros y el tiempo.

Finalizado el trabajo de campo, la abogada y profesora se quitó la toga y se transformó en escritora. Su primer libro, autoeditado, fue La muerte no existe, basado en la ciencia, en la mecánica cuántica, con la pretensión de que los lectores pudieran comprender conceptos complicados del desarrollo de la materia. «Muertas las células cambia el registro científico en el que se detectan partículas. Creo que las personas tenemos dos preguntas fundamentales: ¿a qué hemos venido a la vida? y ¿dónde iremos cuando llegue su final?», explica Lourdes, en su narrativa para desmitificar, si cabe, la muerte, el duelo y el último viaje de los humanos.

Su segundo trabajo, El niño que bailaba con la luna, publicado por la editorial Libros Indie, del que ya lleva tres ediciones, narra la historia del nacimiento de una saga resultante de dos mundos totalmente opuestos: uno rural y mágico y otro burgués y realista, entre el costumbrismo y el realismo; con un protagonista: Teseo, heredero de un pantano tan imaginario como real. En cada uno aporta su propio estilo narrativo, galdosiano, tal vez, con un sello personal, posiblemente inspirado en los libros Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, y en La casa de los espíritus, de Isabell Allende. O en algunos episodios del viejo Galdós.

Los trabajos literarios de Lourdes Sabater oscilan entre la forma de vivir en un mundo fantástico o el que realmente es. Cuenta escenarios por los que transitan personajes, ni malos ni buenos, que imaginó en su primera novela, edición que concibió como una trilogía sobre el universo que relata sus ilusiones y algunas dudas, bastantes. Ya tiene casi casi ultimado su tercer trabajo, todavía sin nombre ni apellidos. Confía en publicarlo en unos meses.

Conseguir equilibrar la narrativa del realismo mágico y el costumbrismo ha sido, según cuenta, un reto apasionante y difícil de alcanzar. Cada día, sin tregua, escribe sus ideas y sentimientos en un pequeño ordenador desde la medianoche hasta poco antes del amanecer. Visualiza y transcribe escenas que sus personajes imaginarios le transmiten y le cuentan cada noche.

La constancia y la magia forman parte de su vida para contar historias de un realismo mágico, entre la fantasía y la rutina.