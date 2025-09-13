Seis colegios privados de Alicante entre los 100 mejores elegidos por la revista Forbes

Como cada año, la revista Forbes España publica un listado con los 100 mejores colegios de España. Para preparar esta lista, Forbes establece un sistema de evaluación formado por un comité de expertos, integrado por pedagogos, psicólogos y profesionales del ámbito educativo, que disecciona un total de 36 criterios objetivos, organizados en siete bloques de análisis.

Eso sí, son los centros los que tienen que apuntarse para poder ser evaluados y salir en esta lista, para lo que, a principio de año, Forbes habilita en su página web un formulario. Por ello es importante saber que no se analizan todos los centros de la provincia de Alicante, si no aquellos que se apuntaron en su día a esta web. En este caso en la lista de Forbes únicamente aparecen centros privados y concertados.

Los mejores colegios de Alicante, según Forbes

Entre el centenar de centros que aparecen en el listado de la revista Forbes aparecen un total de seis colegios privados de la provincia de Alicante.

El primero de ellos es el Limonar International School Villamartín (Elis Villamartín) de San Miguel de Salinas. Este centro es privado y combina el sistema educativo español con el británico y cuenta con un programa de Bachillerato dual.

El King’s College School de Alicante también aparece en este listado. El centro privado ofrece formación internacional con el currículo británico y el Bachillerato Internacional.

El tercer centro que aparece es el centro privado La Devesa School de Elche. Según la web de Forbes, el centro destaca por su Modelo Pedagógico Grupo Sorolla Educación (SGE) y porque allí estudiaron el investigador Aarón Martínez Martín y la médica especializada en ingeniería biomecánica María Flórez.

El centro privado Lady Elizabeth School de Benitatxell también ha sido seleccionado por Forbes. También cuenta con un plan de estudios británico en Secundaria y Bachillerato impartido por profesores nativos.

El quinto colegio es el Newton College de Elche con Bachillerato Internacional. La web destaca que allí estudió el matemático José María Coves Beneyto y el político Antonio Vicente García Díez.

El último centro de la provincia de Alicante que aparece en el ranking de Forbes es el Xabia International College, de Xabia. El centro privado sigue el British National Curriculum combinado con el Sistema Educativo Español y en él estudiaron la tenista Jessica Bouzas y el ciclista Juan Ayuso.