Una «revuelta» ciclista en Alicante pide el embargo de armas a Israel

En bicicletas, patines y hasta vehículos de movilidad personal. Casi un centenar de personas han recorrido las calles de Alicante en la «Revuelta ciclista por Palestina», un acto reivindicativo organizado por BDS País Valencià y el colectivo Alacant en Bici.

La ruta empezó en la Plaza de Toros y desde ahí recorrió unos ocho kilómetros en un pelotón cargado de banderas palestinas, globos con los colores panárabes y ramas de olivos, símbolo de la resistencia del pueblo palestino.

Ese centenar de ciclistas estaba conformado por familias y personas de todas las edades, e incluso contó en sus filas con la concejal de Compromís Sara Llobell. Todos juntos discurrieron por las principales vías de la ciudad, llegando incluso hasta Benalúa para acabar regresando hacia la plaza de la Montañeta.

La revuelta ciclista en Alicante por Palestina, en imágenes / Jose Navarro

Allí, otro grupo de personas, que no iban sobre ruedas, aguardaban para sumarse también a la concentración final, junto a la Subdelegación de Gobierno. El acto también es una protesta contra la Vuelta ciclista a España, que ha levantado críticas y protestas en su recorrido por la participación de un equipo israelí.

Nueva plataforma local

Más de una veintena de asociaciones, organizaciones, partidos políticos y entidades sociales se han unido bajo la plataforma «Alacant per Palestina», que nace con la intención de aunar entidades locales contra el genocidio en Gaza y materializar acciones conjuntas.

Según han señalado en un comunicado, esta red nace «en rotunda condena al genocidio perpetrado por el Estado de Israel en Gaza y sus últimas consecuencias, a las que se suman los ataques recientes a la ‘Global Sumud Flotilla’ o la toma inminente de la totalidad de la franja».

Entre los integrantes de la plataforma destacan la Asamblea Universitaria por Palestina de Alicante (AUPA), Compromís Alacant, CCOO L’Alacantí-les Marines, Esquerra Unida del País Valencià o Movimiento Sumar PV, así como varias asociaciones de vecinos y entidades sociales y ecologistas. Una de las primeras acciones de esta recién nacida entidad ha sido acompañar la concentración de este sábado en la plaza de la Montañeta.