El tiempo en Alicante: la provincia se enfrenta a otro sábado caluroso

La provincia de Alicante vivirá este sábado 13 de septiembre una jornada con cielo poco nuboso o despejado y temperaturas en ascenso o sin cambios. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el viento sople flojo variable predominando por el sureste moderado y flojo con intervalos de intensidad moderada en el resto.

El Sistema de Vigilancia de Temperaturas Extremas de la Comunidad Valenciana adelanta que esta noche todo el litoral de la provincia de Alicante vivirá una noche tropical con temperaturas por encima de los 20ºC. Las zonas del interior vivirán una noche normal.

Hoy se esperan cielos poco nubosos con intervalos matinales de nubes bajas tendiendo por la tarde a cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios mientras que las máximas irán ascenso, sobre todo en el interior.

El domingo la provincia de Alicante tendrá intervalos nubosos con precipitaciones débiles y temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios.

Aemet prevé lluvias este domingo / INFORMACIÓN

El tiempo en Alicante

En Alicante el día será caluroso con temperaturas en aumento que llegarán a los 32ºC de máximas. Por la noche los termómetros descenderán hasta los 24ºC. El domingo pueden haber precipitaciones por la tarde en la mitad norte de la provincia.

El tiempo en Elche

En Elche el sol lucirá durante toda la jornada, con intervalos nubosos, y los termómetros subirán hasta los 34ºC. Para mañana las temperaturas serán algo superiores y el cielo estará despejado.

El tiempo en Benidorm

Cielo despejado en Benidorm con temperaturas estables en torno a los 27ºC. El domingo será una jornada prácticamente idéntica a la de hoy.

El tiempo en Elda

En Elda se esperan un día en el que lucirá sol y con temperaturas en aumento hasta los 33ºC. El domingo pueden haber lluvias débiles.

El tiempo en Torrevieja

El día estará despejado en Torrevieja con termómetros en ascenso hasta los 30ºC. El domingo será estable con temperaturas similares y cielos con intervalos nubosos.

El tiempo en Orihuela

Día de sol en Orihuela aunque con temperaturas en ascenso que pueden llegar a los 36ºC. El domingo se espera un día menos caluroso con valores que podrían bajar a los 32ºC.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy se espera un día despejado y termómetros en ascenso hasta los 33ºC. El domingo se esperan lluvias por la mañana.

El tiempo en Dénia

En Dénia el día estará lucirá el sol con intervalos nubosos durante toda la jornada. Las temperaturas máximas serán de 31ºC. El domingo por la mañana podría haber lluvias débiles.