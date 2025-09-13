El TRAM de Alicante transportó en agosto a más de 1,5 millones de pasajeros

El TRAM de Alicante cerró agosto con 1.594.620 usuarios en sus seis líneas. El día de mayor afluencia fue el sábado 9, con 58.128 desplazamientos. Además, hasta el 27 de agosto estuvo en funcionamiento el Tramnochador, como se denomina el servicio nocturno los viernes y sábados de verano.

En comparación con agosto de 2024, cuando se alcanzaron 1.809.222 desplazamientos, el TRAM de Alicante registró en agosto de 2025 una caída de 214.602 usuarios, lo que supone un descenso del 11,9 %.

La línea más utilizada fue la L2 (Luceros–San Vicente del Raspeig), que registró 570.571 movimientos. Le siguieron la L1 (Luceros–Benidorm) con 368.820 viajes; la L3 (Luceros–El Campello) con 261.573; y la L4 (Luceros–Plaza de La Coruña) con 192.361. La L9 (Benidorm–Dénia) sumó 117.040 pasajeros y la L5 (Porta del Mar–Plaza de La Coruña) alcanzó los 84.255.

Top de estaciones

En cuanto a estaciones, Luceros se consolidó como la más transitada, con 297.959 usuarios. A continuación se situaron Mercado (205.405), Benidorm (104.017), MARQ-Castillo (102.990) y San Vicente del Raspeig (65.895). Entre las diez primeras también figuran El Campello, Pintor Gastón Castelló, Garbinet, Bulevar del Plá y La Goteta-Plaza Mar 2.

En total, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) sumó en agosto 6,4 millones de pasajeros entre el TRAM de Alicante y Metrovalencia, de los cuales casi una cuarta parte correspondieron a la red alicantina.