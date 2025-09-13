El turismo busca fórmulas para eludir la suspensión de licencias de Alicante

La moratoria «por fascículos» que el Ayuntamiento de Alicante ha aplicado para las licencias de viviendas turísticas (primero en edificios residenciales y luego también para bloques enteros) ha traído consigo que los inversores del sector busquen la fórmula para tratar de burlar las restricciones: desde convertir viviendas en pensiones a explorar la vía de los hoteles-apartamento.

El 3 de diciembre de 2024, el gobierno municipal de Luis Barcala anunció que suspendía las autorizaciones para viviendas de uso turístico (VUT) en toda la ciudad, cuando estas compartan bloque con inmuebles residenciales. Una decisión que fue comunicada por sorpresa, después de que tanto el ejecutivo popular como el propio alcalde rechazasen públicamente la fórmula en varias ocasiones, especialmente después de que València (con un Ayuntamiento también gobernado por el PP) se adelantase en el coto al turismo masivo. «Algunos intentan meter la turismofobia en Alicante», señaló el vicealcalde Manuel Villar en el mes de mayo, mismo mes en el que la concejala de Turismo, Ana Poquet, manifestó en una entrevista con INFORMACIÓN que «el aumento de los pisos turísticos en la ciudad no es un problema real». Pocos meses después, el Consistorio pasó de negar la causa a abanderarla.

Esta primera versión de la moratoria, avalada por un informe de la Cátedra de Turismo de la UA y otro externo encargado por el Ayuntamiento, afectaba exclusivamente a viviendas «sueltas», enmarcadas en comunidades residenciales. Como resultado, a las pocas semanas se dispararon las peticiones de licencias para pensiones, ya que estas no requieren de un edificio completo. Según el Real Decreto 75/2015 del Consell regulador de los establecimientos hoteleros en la Comunidad Valenciana, las pensiones son «aquellos establecimientos que no reúnan los requisitos mínimos o criterios necesarios para encuadrarse en alguno de los grupos anteriores: hoteles, hoteles-apartamento y hostales». Tras detectar más de 80 solicitudes en tan solo unos meses de moratoria, el alcalde apostó por endurecer las medidas: la restricción se extendió también a bloques completos, provocando un gran descontento en el sector, que acusó al Consistorio de «aplicar el urbanismo como herramienta ideológica».

La ampliación de la moratoria logró poner coto a la fórmula de las pensiones, pero en las últimas semanas, el sector ha encontrado otro «resquicio» para poder seguir dedicando edificios exclusivos a los pisos turísticos: los «hoteles-apartamento». De acuerdo con la normativa citada anteriormente, este tipo de establecimientos son «aquellos en los que concurren las exigencias y servicios comunes propios de los hoteles, y cuentan además con instalaciones adecuadas para el consumo de alimentos en cada unidad alojativa». En cuanto a los requisitos que deben cumplir: ofrecer alojamiento con o sin servicios complementarios, ocupando la totalidad de un edificio o parte independizada del mismo, con entrada exclusiva.

En estos momentos, el Ayuntamiento lleva a cabo la tramitación administrativa para autorizar nuevos hoteles-apartamento en el entorno de la Plaza de Toros (un edificio de 5 plantas y casi 70 unidades de alojamiento), en la avenida de Jijona (con 20 apartamentos en dos solares contiguos) o en el inmueble en una de las dos «mitades» de la antigua Casa Alberola que aún conserva el aspecto original, entre otros. De hecho, desde que entró en vigor la moratoria original, han obtenido licencia un total de 23 bloques de viviendas turísticas que ofertan 225 apartamentos y 819 plazas.

Para el catedrático en Urbanística José Ramón Navarro Vera, este contexto «pone de relieve cómo el gobierno local de alicante va a remolque de los intereses de los empresarios turísticos», puesto que el Ayuntamiento «carece de política a medio y largo plazo sobre el problema de la densidad de plazas turísticas en el tejido urbano». Navarro Vera aprecia «muy significativo» que en el proceso participativo impulsado recientemente en torno a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, «prácticamente no se ha hablado del fenómeno turístico y su impacto en la ciudad, cuando debería de haberse desarrollado un estudio sectorial propio sobre este tema de interés vital para los ciudadanos porque está estrechamente relacionado con la duda sobre de qué va a vivir esta ciudad en el futuro». El catedrático añade que «polarizar el debate» de la ciudad turística centrándolo exclusivamente en los pisos turísticos, pese a ser «muy interesante» por su relación con la situación del mercado inmobiliario, «desvía la atención de otras cuestiones como su impacto ambiental».

Para María Cueva, portavoz de la plataforma crítica con el turismo masivo «Alicante dónde vas», «se está detectando que hay establecimientos dándose de alta como algo que no son, sin cumplir los requisitos que deberían». En concreto, alude a hostales u hoteles-apartamento que funcionan con sistemas de recogida de llaves mediante cajetín, anunciándose en plataformas como AirBnb, en vez de contar con personal y recepción, como deberían hacer según la normativa autonómica. «Desde la moratoria no hemos visto que cesen las obras ni la aparición de pisos turísticos en los barrios de Alicante», motivo por el que cataloga las restricciones de «papel mojado» y urge al Ayuntamiento «un control y un registro de lo que está pasando», que debería llevarse a cabo «con un refuerzo del personal» y de la Policía Local. «Alicante es un continuo de incumplimiento, donde todo es superpermisivo. Hace falta que se regule y nosotros apostamos por la prohibición total».

Distinto lo ve Silvia Blasco, presidenta de la Asociación de Empresas de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana (Aptur). «La inversión siempre busca la mayor seguridad jurídica posible y Alicante es una ciudad que atrae inversión pese a las políticas arbitrarias de su Ayuntamiento», indica. Por lo tanto, Blasco entiende que «si hay algún proyecto que no cumple con la normativa urbanística, debe ser el Ayuntamiento el que tome cartas en el asunto» pero que, en todo caso, «esas inversiones se están adaptando a las modalidades urbanísticas que no están restringidas por la moratoria en estos momentos para convertirse en establecimientos hoteleros como son pensiones u hotel-apartamento». Blasco recuerda que estos alojamientos «dentro de la normativa urbanística local tienen que cumplir los requisitos exigibles para esa modalidad» por lo que el problema principal «radica en la inseguridad jurídica desde el punto de vista de la inversión que, por un lado, promueve la administración municipal con su moratoria restrictiva y, por otro lado, lo que promueve la administración central con la actual Ley de Vivienda».

Sin avances

El objetivo de todas estas medidas, según el propio ejecutivo municipal, era el de tener tiempo para analizar el problema de los alojamientos turísticos y poder tomar las decisiones adecuadas al respecto. Sin embargo, una vez se han agotado diez meses de los dos años que se extenderá la moratoria, nada se sabe de la hoja de ruta que planea seguir el equipo de gobierno que dirige Luis Barcala.

De hecho, pese a que el Ayuntamiento presumió de su intención de asumir las competencias en materia de inspección y sanción de viviendas vacacionales tras la celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que tuvo lugar en Madrid a principios de año, Alicante aún no ha requerido esta condición a la Generalitat Valenciana. Las últimas explicaciones del equipo de gobierno aluden a una necesidad de reorganizar previamente la Concejalía de Urbanismo, donde la falta de personal lastra trámites como consultas y peticiones de licencias, en algunos casos durante años.