Alicante está a la cabeza del país en proporción de alumnos extranjeros

«Tenemos un plan de acompañamiento fuera del aula para enseñar la lengua a los que vienen sin hablar español y en un curso consiguen un dominio aceptable. Tanto es así que hemos tenido magrebíes que están estudiando Ingeniería y Medicina, incluidas mujeres», explica Julio Barrachina, director del IES Mediterránea de Benidorm, un centro educativo que tiene estudiantes de 68 nacionalidades diferentes. La multiculturalidad es incluso mayor en el colegio Port de Xàbia, allí, seis de cada diez alumnos son extranjeros. En Alicante, el colegio Monte Benacantil de forma oficial ya tiene un 25 % de escolares que proviene de otros países, un porcentaje que, en realidad es mucho mayor, porque buena parte de su alumnado pertenece a una segunda generación de migrantes.

Estos son solo tres ejemplos dentro de una provincia de acogida que se ha convertido en la que más proporción de alumnos extranjeros tiene de toda España. Con 77.758 estudiantes en el curso 24-25, Alicante ha visto disparar el número de estudiantes de origen internacional en un 50 % en el último lustro, según el Ministerio de Educación. Este fenómeno implica que uno de cada cuatro alumnos ya es de otro país en un territorio donde más de 335.000 niños y jóvenes van al colegio y al instituto. Le siguen provincias como Girona (20, 2 %), Castellón (19,6 %) y Tarragona (18, 7 %).

Otra realidad que arrojan las estadísticas es que el 86 % de los estudiantes no universitarios extranjeros acude a centros públicos (66.892) y tan solo un 14 % (10.866) lo hace en privados. Un factor que, por un lado, compensa la caída en picado de la natalidad en Alicante, pero que, por otro lado, hace evidente la necesidad de redoblar los esfuerzos en el sistema educativo para atender a un alumnado que, en gran parte de los casos, habla lenguas distintas y sufre una vulnerabilidad económica y social.

Una clase del colegio Benacantil de Alicante, donde el 25 % de su alumnado es extranjero / HECTOR FUENTES

David García, director del CEIP Monte Benacantil, conoce de primera mano los desafíos que implica atender a un alumnado diverso y lo que enriquece esa mezcla. «El mayor problema no es la convivencia, es el idioma», explica. «La mayoría de los niños son muy permeables, aprenden rápido, en tres meses entienden prácticamente todo», relata el responsable del centro educativo.

Por ello, han diseñado un «plan de choque» con una hora diaria de clases de español fuera del aula. «Latinoamericanos, marroquíes, argelinos, los que vienen del este de Europa… en poco entienden, pero el reto. El reto está en leer y escribir», apunta.

En un centro donde el 25 % de los alumnos son extranjeros y el 50 % son de etnia gitana, la diversidad cultural no genera un problema de convivencia porque la educación en valores es una máxima que no solo les sirve para hoy, sino para cuando hayan acabado sus estudios. «No hay conflictos entre familias, se integran enseguida, porque buscan una vida mejor para sus hijos», relata. Y es que en este centro, la primera norma es el respeto hacia los demás: «Estamos aquí para hacer una labor social y académica. Tenemos que dar respuesta a todas las necesidades que hay».

Una clase de gimnasia con alumnos de diferentes nacionalidades y etnias, en el centro educativo alicantino. / HECTOR FUENTES

Sin embargo, este colegio tiene solo dos profesores extra, respecto a los que le corresponde al resto de colegios por número de alumnos, porque es un centro de acción educativa singular, ya que prácticamente el 100 % de sus escolares está en situación de vulnerabilidad económica y social.

«Como con toda atención a la diversidad, hay que darle más al que más lo necesita. Si tienes un cole sin extranjeros, sin niños con necesidades especiales y el nivel curricular es plano, las clases van más aceleradas porque no tienen que atender esas dificultades añadidas», indica el responsable académico. Por eso, contar con más personal es vital para este tipo de centros, tal y como coinciden las asociaciones de directores de Infantil, Primaria y Secundaria.

Recursos

«Tenemos recursos para atenderlos, sí, pero podrían mejorar. Necesitamos más personal, más flexibilidad en la normativa para adaptar programas a nuestra realidad», advierte el responsable del IES Mediterránea de Benidorm. Un centro donde en todos los cursos, el origen de los alumnos es de lo más variopinto: hay alemanes, ucranianos, colombianos, pakistaníes, marroquíes, argelinos, colombianos, rumanos, rusos, checos, chinos, paraguayos, holandeses, lituanos, brasileños, venezolanos, cubanos, franceses, británicos, ecuatorianos, guineanos, italianos, indios, mexicanos, búlgaros...

«Muchos vienen de los colegios y están integrados y los que vienen sobrevenidos, es decir, a lo largo del curso, son la mayoría ucranianos, que al principio tienen que dedicar muchas mas horas aprendiendo el idioma para incorporarse más tarde al aula sin abandonar el programa de acompañamiento», relata.

Pese a esa diversidad, el responsable de este centro rechaza el estigma de que el rendimiento académico de los alumnos españoles baje. Han constatado que la mezcla de alumnos de distintos extractos socioeconómicos y culturales beneficia en la empatía y también a nivel académico. «Tenemos casos de éxito, de alumnos extranjeros que rompen los esquemas, gitanos que acaban los estudios, hay de todo», indica. Esa cultura del esfuerzo que valoran en este instituto público también ha llamado la atención en la Formación Profesional (FP) donde cada vez más mayores de edad de nacionalidad extranjera que se forman en hostelería y turismo.

Más espacios

Con casos como estos dos centros, la provincia alicantina se ha convertido en un ejemplo de acogimiento e integración que no solo precisa de más personal para hacer frente al alumnado que llega de fuera, sino también de espacios. Y es que los centros educativos han iniciado un nuevo curso con la mirada puesta en contar con nuevas infraestructuras que permitan eliminar los eternos barracones.

El último ejemplo que evidencia esta situación es el colegio que ha abierto sus puertas esta semana en Alicante, conformado únicamente a base de aulas prefabricadas, para acoger, precisamente, al alumnado que procede de fuera porque el resto de centros de la ciudad está saturado. Solo el pasado año, más de 3.000 estudiantes se escolarizaron fuera de plazo. El 35 % vinieron de América del Sur; el 20 % de Europa del Este; el 18 % fueron de origen nacional, el 16 % de África; y el 11 % restante, de otras procedencias.

A nivel autonómico, las regiones que cuentan con mayores porcentajes son Islas Baleares (19,0%), Comunidad Valenciana (18,5%), La Rioja (17,6%), Aragón (16,7%) y Cataluña (16,5%), mientras que las que tienen menor proporción son la ciudad autónoma de Ceuta (3,6%), Extremadura (4,5%) y Galicia (6,3%).

En cuanto a la nacionalidad de origen, destacan el alumnado procedente de América Central y del Sur, 38,4% y de Europa, 28,4% por delante del procedente de África, 22,9%. Por países, el alumnado más numeroso corresponde a Marruecos, Colombia, Rumanía, Venezuela, Perú, China y Ucrania.