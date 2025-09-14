El Ayuntamiento desbrozará bajo los puentes de la N-332 en Aguamarga y el barranco de las Ovejas

El Ayuntamiento de Alicante comenzará esta semana nuevas actuaciones de limpieza en los barrancos de Aguamarga y de las Ovejas para preparar los cauces ante posibles episodios de lluvias torrenciales o una dana.

El plan municipal prevé retirar cañas y lodos en la parte alta del barranco de las Ovejas, que ha sido objeto de una actuación estructural y limpieza de su cauce aguas arriba por parte de la empresa estatal Tragsa, desde la autovía hasta la depuradora del Rincón de León. La otra intervención consiste en desbrozar los ojos de los puentes de la carretera nacional N-332 y del ferrocarril en Aguamarga. En estos puntos se colocará también una base de roca de escollera que impida el crecimiento de vegetación y así reducir el riesgo de taponamiento en caso de crecida.

Fuentes municipales precisan que las labores se limitan a ese tramo bajo los puentes, sin llegar a la línea de costa. Recalcan que el resto de la desembocadura requiere una actuación por parte de la Dirección General de Costas, una postura que siempre ha sostenido el Consistorio.

La disputa sobre la competencia en las desembocaduras se arrastra desde hace años. El vicealcalde y entonces concejal de Limpieza, Manuel Villar, recordó en enero que en la desembocadura “hay que limpiar desde el mar y el Ayuntamiento no tiene medios para ello”. Costas, por su parte, insiste en que la responsabilidad es municipal y recuerda que en 2022 el propio Consistorio contempló un proyecto con actuaciones “entre la desembocadura y la calle Paraguay”.

Colaboración con Tragsa y la CHJ

El concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, ha subrayado la “colaboración abordada entre el Ayuntamiento, la Confederación Hidrográfica del Júcar y otras administraciones y operadores estatales para acometer de forma coordinada las tareas de limpieza y mantenimiento de los cauces de los barrancos". En este sentido, agradeció la intervención de la empresa estatal Tragsa en el reperfilado del barranco de las Ovejas, que “facilitará la limpieza posterior por parte del Ayuntamiento”.

Además, el Consistorio plantea que Costas pueda aplicar en Aguamarga una solución similar a la implantada en la Albufereta, con un cajón de hormigón que evite la pérdida de arena y permita regenerar rápidamente la playa tras las avenidas de agua.

Barranco de Jucaret-Orgegia

En cuanto al barranco de Jucaret-Orgegia que desemboca en la playa de la Albufereta, el concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, ha explicado que “se va a actuar en las dos próximas semanas", una vez finalice la temporada de verano para no afectar a vecinos y bañistas.

No obstante, el edil ha señalado que el cauce del Jucaret-Orgegia se encuentra en general en buenas condiciones ante un posible episodio de lluvias fuertes, ya que solo tiene algunas plantas dispersas en el tramo final de la desembocadura en el arenal, ya que se realiza un mantenimiento habitual al ser utilizado por los vecinos para acceder a la playa y cruzar a ambos lados. Con todo, el edil ha señalado que se va proceder a la limpieza del barranco en todo el recorrido de su cauce hasta las inmediaciones de Santa Faz.

Alemañ recordó que la limpieza de los tramos urbanos de los barrancos se realiza dos veces al año, en primavera y otoño, a través de la UTE Netial, concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos.