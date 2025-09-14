Calendario escolar 2025-2026 en Alicante: este es el macropuente que los padres no esperan (y dos puentes más)

El curso escolar 2025-2026 ya ha dado comienzo en Alicante. El curso dio inicio el lunes y se prolongará hasta el 18 de junio en la ciudad de Alicante pero durante estos ocho meses habrá periodos festivos y vacaciones para que los pequeños de la casa puedan descansar.

Este año las vacaciones de Navidad darán comienzo el martes 23 de diciembre y se prolongarán hasta el día de Reyes, el 6 enero. La Semana Santa de 2026 llega antes que la de este año y comenzará el Miércoles Santo (1 de abril) ya que este día es uno de los tres festivos elegidos por el Consejo Escolar Municipal para que no sean lectivos. Así pues los niños no volverán a las aulas hasta el lunes 13 de abril, aunque hay que tener en cuenta que el jueves 16 de abril es la Santa Faz y tampoco habrá colegio.

El macropuente de octubre

Aunque si algo destaca en el calendario escolar de este año en Alicante es el macropuente que tendrán los centros educativos en el mes de octubre. Este año el 9 d’Octubre, Día de la Comunidad Valenciana, cae jueves por lo que, a propuesta del Consejo Escolar Municipal, se pidió como festivo el viernes 10 de octubre, de manera que los niños gozarán de cuatro días de fiesta. Los padres quizá lo tengan un poco más complicado porque a pesar de que el 9 d’Octubre es un festivo autonómico y no laborable, el día 10 no lo es, así que tendrán que solicitar esa jornada en particular si no quieren acudir a su puesto de trabajo.

A lo largo del curso también habrá más días festivos como el 19 de marzo, Día del Padre y el de Santa Faz, pero a pesar de que ambos caen en jueves, este año no habrá macropuente en los centros escolares.

Donde sí habrá puente para niños y mayores será en el mes de diciembre con la celebración del Día de la Inmaculada el día 8, que este año cae en lunes. Este año el 6 de diciembre, Día de la Constitución, cae en sábado.

Y el último puente del año coincidirá con el Día del Trabajador. El 1 de mayo de 2026 será viernes así que los niños podrán tener tres días sin colegio.