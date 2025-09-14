El Gobierno ordena retirar 528 pisos turísticos en Alicante por incumplir la normativa

La provincia de Alicante encabeza el listado en la Comunidad Valenciana de pisos turísticos ilegales que el Gobierno ha mandado a retirar de las plataformas digitales. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado a las webs de reserva de alojamientos la retirada de 4.734 pisos no autorizados en la provincia, más de la mitad de los 7.499 detectados en todo el territorio autonómico.

Los municipios con mayor número de viviendas turísticas rechazadas son Torrevieja (700), Dénia (538), Alicante (528) y Benidorm (476), todos ellos en la provincia. Estos datos sitúan a Alicante como epicentro del problema en la Comunidad, por delante de las provincias de Valencia (1.754) y Castellón (1.011). Otro hachazo al número de viviendas registradas como de uso turístico que en la Comunidad Valenciana se suma al proceso de depuración del registro autonómico efectuado durante este año, y que provisionalmente ya ha significado la retirada de casi 20.000 viviendas, un 78 % de ellas situadas en la provincia de Alicante.

Se trata de alojamientos que han solicitado el número de registro obligatorio, pero no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales y constan como revocados

Ahora, la acción del ministerio va dirigida a pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales. En consecuencia, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

Datos compartidos

El sistema de control se enmarca en la Ventanilla Única Digital, puesta en marcha en enero de 2025, que cruza datos entre el Colegio de Registradores, el Gobierno y las plataformas para identificar los anuncios sin código válido.

Los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código. Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes en toda España, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%). Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno.

En toda España el Gobierno ha notificado 53.876 pisos turísticos ilegales a las plataformas para que retiren sus anuncios online

El Ministerio defiende que este mecanismo busca "preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades". Una problemática que está en el foco del debate público y que incluso ha llevado a ciudades como Alicante a establecer una moratoria en la concesión de licencias para viviendas turísticas y bloques de pisos vacacionales.

En el resto de España

Fuera de la Comunidad Valenciana, Andalucía se sitúa como la primera región con mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas, con 16.740, por delante de Canarias (8.698), Cataluña (7.729), Galicia (2.640), Baleares (2.373), Comunidad de Madrid (1.531), Región de Murcia (1.402) y Cantabria (955).