Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Alicante, según un portal especializado

Elegir un colegio para sus hijos puede ser una de las decisiones más complejas para algunas familias. En muchos casos, y dependiendo de los padres, se busca más un determinado tipo de enseñanza, la cercanía al domicilio o el precio que hay que pagar en el caso de los centros concertados y privados.

Es por ello que existen muchos portales dedicados al análisis de los colegios para intentar facilitar un poco la vida a los padres más indecisos. A principio de año en el buscador de colegios de España ‘Micole.net’ publicó su ranking con los mejores colegios de España y desglosado por provincias y localidades. Así, podemos conocer qué centros educativos de la provincia de Alicante son los más destacados en base a los criterios del buscador, que se fija en resultados académicos, servicios e instalaciones y la diversidad e inclusión, entre otros.

En el ranking de los 100 mejores colegios de España podemos encontrar cuatro de la provincia. El primero de ellos es el Newton College de Elche (privado) que aparece en el puesto 21, seguido del King’s College de Alicante, también privado y en puesto 27. El tercero aparece ya en el puesto 84 y es el colegio público Ciudad del Mar de Torrevieja seguido del Elian's British School de La Nucía (privado).

Si la búsqueda la dejamos solo en la provincia de Alicante y no atendemos a criterios como el tipo de centro el más valorado el Newton College de Elche, seguido del King’s College de Alicante, el Ciudad del Mar de Torrevieja, el Elian’s British School de La Nucía y el colegio Calasancio de Alicante.

Los mejores colegios públicos de Alicante

En el ranking de colegios públicos de la provincia de Alicante de ‘Micole.net’ aparecen un total de 50 centros, de los que los 10 primeros son los siguientes:

Ciudad del Mar de Torrevieja El Fabraquer de El Campello Gasparot de La Vila Joiosa La Almazara de San Vicente del Raspeig Rabassa de Alicante Enric Valor de Alicante Princesa de Asturias de Elche El Faro de Alicante Serra Gelada de Benidorm San Nicolás de Bari

Los mejores colegios concertados de Alicante

En el listado de centros concertados de la provincia de Alicante se incluyen un total de 25, de los que los 10 primeros son:

Calasancio de Alicante Santa Teresa-Vistahermosa de Alicante San Agustín de Alicante Don Bosco - Salesianos de Alicante Diocesano Santo Domingo de Orihuela María Auxiliadora - Salesianas de Alicante La Purísima - Carmelitas de Torrevieja CEU Jesús María de Alicante Nuestra Señora del Carmen de Orihuela Sagrada Familia de Elda

Los mejores colegios privados de Alicante

Por último, ‘Micole.net’ establece un ranking de los mejores 25 colegios privados de la provincia de Alicante donde los 10 más valorados son: