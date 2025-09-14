José María Morán Berrutti se va de Alicante

Aunque no ha perdido la energía ni el olfato artístico, José María Morán Berrutti se muestra crítico tras el paso de los años. Crítico con su entorno, fundamentalmente. Ese entorno en el que tanto se ha implicado y, según su perspectiva, no ha desarrollado buenas condiciones para la supervivencia ni para la generación de talento.

Hace ahora 50 años el artista, nacido en la plaza del Puente («bajo la cara del moro», según le gusta decir), decidió emprender el camino de su profesionalización. La elaboración de cerámicas, sobre todo las que representan diferentes lugares y aspectos de su Alicante natal, le han otorgado una popularidad que aún conserva.

Berrutti ha sido, a su vez, el impulsor de muchas otras iniciativas. Como artista foguerer, como escenógrafo y como activista cultural, su actividad en Alicante evoca un pasado inundado por el optimismo y un presente en el que domina una sensación antagónica. De hecho, el artista, que desde hace diez años trabaja en su taller de la calle Nueva Baja, en el barrio de San Antón, se muestra contrariado, pesimista ante un presente que no era el que imaginaba (o no quería imaginar) años atrás.

«La Cerámica Alicantina», con piezas representativas de la ciudad. / Rafa Arjones

Tras cursar estudios en Madrid y Barcelona, el artista se especializó en cerámica y fundó, con otros compañeros, el grupo Fang d’Art, que realizó exposiciones en la ciudad aportando una visión novedosa a través de un material limitado al ámbito tradicional por medio de platos, morteros y otros utensilios de cocina. «Yo aportaba una visión nueva, un lenguaje y unas propuestas que conectaban más con las artes mayores», explica.

Moran Berrutti celebra 50 años de dedicación artística a Alicante / Rafa Arjones

Hacer cultura en Alicante en aquel momento, según relata, «era apasionante, como hacer vida». En los últimos momentos de la dictadura, «cuando todo estaba por hacer, surgieron colectivos y movimientos artísticos» que, explica, intentaron «romper el silencio y el ostracismo» con la herramienta de la cultura y el servicio de «llevarla a la calle para entrar en contacto directo con la ciudadanía».

Fue así como surgieron exposiciones «un punto atrevidas» en la plaza del Ayuntamiento, en la Explanada, en la plaza del Carmen o en barrios como Benalúa. «La cultura no generaba demanda, y por eso había que darla a conocer».

Morán Berrutti en la puerta del estudio del barrio alicantino de San Antón, en la calle Nueva Baja número 18. / Rafa Arjones

Sin embargo, el contexto no siempre ayudó. Berrutti considera que la burguesía local, que era «la que de verdad podía consumir cultura» en Alicante, «no fue especialmente brillante», ya que «en lugar de generar cultura propia miraba mucho a Madrid tras décadas de centralismo durante el franquismo».

Este modelo, que según el artista «no servía porque era demasiado elitista», motivó a los creadores locales a «intentar romper aquella barrera» que «nunca se rompió del todo».

Pese a ello, hubo una persistencia que hoy, pasados los años, deja un sabor agridulce en Berrutti, que vincula aquella inercia «centralista» a la generación del modelo económico actual en Alicante, que considera que «ha perjudicado al mundo de la cultura».

Un «resort barato»

El artista alicantino define su ciudad como «un resort barato» que ha consolidado una economía contraria a los intereses de su ámbito. «Lo que se ha generado en Alicante ha hecho que no sea la ciudad que podría haber sido», afirma. «El cultivo del turismo masificado como motor económico nos limita, nos invade, y ocupa todos los espacios que podrían ser significativos o identitarios de la ciudad, entre ellos los vinculados a la creación», añade. La primacía del «turismo a granel», considera, «ha hecho que el tejido cultural se haya resentido», en tanto que «cualquier iniciativa independiente es difícil de materializar si los alquileres son inaccesibles para tener locales propios o tiendas de arte», argumenta, citando que él mismo tuvo que cerrar su negocio en la calle Mayor, una de las más turistificadas de la ciudad.

El ceramista trabaja modelando el barro en su estudio de San Antón. / Rafa Arjones

Estas situaciones hacen más complicada la difusión de arte. «La Cerámica Alicantina», obra célebre del artista con piezas que representan diferentes símbolos de la ciudad y que «siempre ha tenido un gran éxito, ahora ya no se puede vender a través del contacto directo con el cliente», lamenta Berrutti.

El ceramista no responsabiliza «a nadie en concreto», pero hace referencia a «la mano negra que favorece determinados negocios de tipo cortoplacista y que anula otras alternativas que permitan la diversificación económica», incluyendo en este aspecto la creación artística.

En otras épocas, cree Berrutti, «había más tejido cultural en Alicante» gracias a «la implicación institucional», que según él menguó a partir de la llegada del PP al poder en 1995. «Los que mandaban antes sabían de cultura, se dejaban aconsejar por los intelectuales, pero con la derecha ha habido mucho ruido y pocas nueces», concluye mientras critica la ausencia de proyectos como el Palacio de Congresos, «anunciado desde hace años».

Sí que reconoce, sin embargo, la importancia de equipamientos como el MARQ o el ADDA, impulsados por el PP, aunque lamenta la desaparición de entidades como la CAM, patrocinadora de diversas iniciativas culturales que se han quedado sin amparo.

Morán Berrutti pinta en su taller, rodeado de sus creaciones. / Rafa Arjones

En resumen, según Berrutti, existe «la impresión de que Alicante no acaba de encontrarse ni de despegar». De ello responsabiliza a las instituciones, «que nunca hacen por tener contacto con los artistas», además del citado modelo turístico.

Toda esta reflexión ha animado al artista a tomar una decisión: la de cambiar de domicilio. «Alicante no me ofrece una vida medianamente razonable, la sobreexplotación inmobiliaria nos ha desplazado y cuando salgo a la calle no me siento en una ciudad del siglo XXI». Berruti se trasladará a Santa Pola, aunque aún no tiene fecha de retirada, tras lamentar que los barrios tradicionales de su Alicante natal (San Roque, Santa Cruz o San Antón, donde tiene el taller), «ya no son lo que eran».

En Santa Pola, precisamente, el artista pasó parte de su juventud y se inició en la escenografía, llegando a ejercer la dirección de escena para la elección de las reinas de las fiestas municipales. De esta manera, Berrutti, que renuncia a vivir en su ciudad de origen, aspira a reencontrarse con parte de sus inicios en la localidad costera.

Con tristeza, el ceramista se pregunta «qué se ha hecho para que Alicante siga siendo la millor terra del món. La burbuja nos ha estallado, hemos sido incapaces de pincharla a tiempo», dice con resignación y también con la energía que le proporciona esa capacidad artística que mantiene intacta cincuenta años después y que refleja en esas cerámicas tan suyas que decoran su despacho.