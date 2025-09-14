«Nunca imaginamos que el niño tras caerse de un undécimo estaría bien»: el accidente de La Chicharra de Alicante 50 años después

Pocos lo creían y muchos siguen sin creerlo. El 10 de septiembre de 1975, hace ahora cincuenta años, Miguel Pérez Pérez se precipitó desde el balcón de la residencia veraniega de sus padres, en La Chicharra. Desde una altura de unos treinta metros, en un noveno piso ubicado a la altura de un undécimo teniendo en cuenta las entreplantas, Miguel cayó tras introducirse entre las barandillas.

Fue su hermano, tres años mayor que él, quien dio la voz de alarma. «¡Se ha caído!», exclamó a sus padres, que se hallaban en la cocina. «Si se ha caído levántalo, ¿no?», contestó su padre, Bernardo, con naturalidad, según recuerda. «No entendía que se había caído a la calle».

Los hechos tuvieron lugar en La Chicharra, una urbanización situada en el barrio alicantino de la Albufereta, que entonces ya había desplegado su apuesta residencial sin llegar, ni de lejos, a la oferta actual de vivienda. La urbanización, con piscina y vistas al mar, había sido diseñada por el célebre arquitecto Juan Guardiola Gayá (1927-2005), autor de los edificios de muchas otras urbanizaciones que se convirtieron en pioneras del reclamo vacacional en Alicante, especialmente en el barrio litoral. El edificio Torre Coblanca, de treinta plantas y considerado el primer rascacielos de Benidorm, también lleva su firma.

Fuimos aterrorizados al hospital, esperábamos lo peor Mari Luz Pérez — Madre de Miguel

Bernardo y Mari Luz, padres de Miguel y de sus otros dos hermanos (uno mayor, presente en el suceso; y otro menor), eligieron esta urbanización para pasar las vacaciones. En septiembre de 1975 disponían de unos días libres que los pasaron junto a la hermana de la madre de Miguel, su marido, sus hijos y también los abuelos. Días en familia que se vieron condicionados por un incidente que apuntaba a dramático y que acabó con final feliz.

Un héroe inesperado

El pronóstico del desenlace no podía ser más catastrófico. José Díaz, conserje de la finca en aquel momento, rescató al niño de manera inmediata y lo trasladó en coche a la clínica Vistahermosa sin avisar a nadie. Los padres de Miguel se reencontraron con su hijo accidentado ya en el hospital, mientras estaba en observación. «Fuimos aterrorizados y estuvimos esperando en la clínica pensando en lo peor. Finalmente, Miguel tenía sólo unos arañazos y una fisura», comentan.

Miguel, con su hermano mayor y sus padres, fotografiados por INFORMACIÓN un día después del accidente, en septiembre de 1975. / Perfecto Arjones

José Díaz, que falleció hace unos años, «oyó un golpe seco, muy fuerte, no lo vio caer: creo que nadie pudo verlo», relataban los padres entrevistados por INFORMACIÓN un día después del incidente. Se creía entonces, y se continúa creyendo, que las margaritas gigantes plantadas en el macetero en el que cayó el menor amortiguaron el golpe y le salvaron la vida. Juan Carlos, el hijo de aquel conserje, ejerce ahora la misma función que su padre en la urbanización de La Chicharra, aunque no recuerda haber escuchado aquella historia en boca de su progenitor. Finalmente, Miguel sufrió unos simples arañazos en la cara y unas ligeras contusiones en el hombro derecho, el lado con el que chocó con el macetero al caer.

«Nunca hubiéramos imaginado que el niño estuviera bien», recuerda Mari Luz Pérez, su madre, que insiste en que se esperaban «lo peor». El ingreso de Miguel duró una semana. Su padre se sorprende de que «no necesitó ni escayola», y vincula el desenlace a «San Miguel y a algún ángel de la guarda que debía estar presente». «Fue un verdadero milagro», concluye.

El niño no necesitó ni escayola Bernardo Pérez — Padre de Miguel

Como anécdota, la madre recuerda que su marido fue identificado con facilidad en la clínica tras presentarse en pijama. «Supieron que éramos nosotros al ver que llegamos de cualquier manera, porque salimos disparados». Conforme conoció los hechos, a Mari Luz se le «nubló la mente» y no sabía ni por donde iba. «Estábamos en shock», admite.

Recuerdo ausente

El protagonista de esta historia, Miguel Pérez, no recuerda el episodio del que salió vivo contra todo pronóstico. Tenía sólo dos años y todo lo que sabe es por la transmisión familiar. Sus padres le enseñaron, en repetidas ocasiones, las páginas de INFORMACIÓN y de otros medios que se hicieron eco de la noticia. El hijo mediano de la pareja recuerda los hechos sólo a través de esta forma. «Afortunadamente, no recuerdo nada», afirma el accidentado, que actualmente tiene 52 años y vive en Barcelona. Allí trabaja como informático en Sant Cugat del Vallès, donde regenta una empresa de desarrollo de software. Miguel Pérez tiene dos hijos, uno de 21 (Marc) y una de 18 (Marta), y admite que sufre «un vacío en la memoria» respecto a aquel episodio, dada la edad temprana en la que lo sufrió. «No sé cómo me caí, no sé cómo aterricé y no sé cómo llegué al hospital», explica el protagonista.

Miguel junto a sus hijos, Marc y Marta, y su madre, Mari Luz, en una imagen reciente. / INFORMACIÓN

Haber escuchado tantas veces esta historia sí que le hace consciente de la falta de protección en las barandillas en aquella época. «Supongo que fui a mirar qué había abajo y me caí. Evidentemente, nunca más me volví a asomar», dice entre risas, tras reconocer que los años posteriores al accidente le daba vértigo mirar hacia abajo.

Supongo que fui a mirar qué había abajo y me caí. Evidentemente, nunca más me volví a asomar Miguel Pérez — Protagonista del suceso

El protagonista de esta historia reconoce que le «hace gracia» recopilar todo aquello. «De esto sólo hablo en mi círculo más cercano. Es tan difícil de creer que si se lo cuento a otra gente quedo como un mentiroso. Ni yo mismo entiendo qué pudo ocurrir», reconoce, y cree que «quizá un toldo o algún otro elemento ayudó a amortiguar la caída». «No lo sé, pero algo me tuvo que frenar», considera.

La casa, aún en uso

Sus padres, Bernardo y María, siguen viviendo en Barcelona aunque son alicantinos. Allí se trasladaron por el trabajo del progenitor, que en el momento del accidente era jefe del servicio comercial de la empresa automovilística Seat, aunque entonces ejercía en València tras haberse licenciado en Derecho. Más tarde se mudaría a la capital catalana, a pocos quilómetros de donde vive actualmente aquel «niño milagro» que ahora es un adulto con dos hijos mayores de edad.

Edificio de la urbanización La Chicharra, en el barrio alicantino de la Albufereta, desde donde cayó Miguel en 1975 a la altura de un undécimo piso. / Rafa Arjones

Desde la jubilación de sus padres, el piso de La Chicharra lo usan «tres o cuatro meses al año». «Antes veníamos de vacaciones y ahora pasamos más tiempo aquí, porque además somos de Alicante», relatan. Y admiten que en aquel momento las medidas de seguridad no eran las actuales. «Para un niño pequeño trepar es una tentación. Tras el accidente pusimos una verja y nunca más la quitamos», explica Bernardo Pérez.

Hubo, sin embargo, un suceso similar con final opuesto en esta misma urbanización. Dos pisos más abajo, dos años más tarde, otro niño hizo lo propio desde el balcón de su casa. Él no se salvó. Pero esta es otra historia. Miguel, por suerte, sí puede contar aquella caída que acabó en algo parecido a un milagro.