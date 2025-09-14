El PSOE reclama inversiones en instalaciones deportivas y critica las "promesas incumplidas" de Barcala

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el Ayuntamiento de Alicante no ha cumplido con el anuncio realizado por el alcalde, Luis Barcala, de habilitar dos pistas de voleibol en el polideportivo de Garbinet antes del verano.

Según el edil socialista de Deportes, Eduardo Rodríguez, la conversión de las antiguas canchas de baloncesto en instalaciones para voleibol es “inviable” debido al deterioro del pavimento, que “impide la práctica deportiva en condiciones de seguridad”. Rodríguez señaló que, aunque el contrato incluía la instalación de postes de voleibol conforme a las reglas de la federación, “sin una reparación previa del suelo no se puede garantizar un uso adecuado”.

Asientos sustuidos parcialmente en el campo de fútbol de Albufereta. / INFORMACIÓN

Todo a pesar de que el contrato contemplaba la instalación de postes de voleibol conforme a las reglas oficiales de la Real Federación Española de Voleibol. El concejal socialista ha denunciado también que este contrato incluía la sustitución de los asientos de la grada del campo de fútbol de la Albufereta. Sin embargo, “en lugar de una renovación completa, solo se han cambiado algunos asientos, dejando una mezcla de nuevos y viejos que convierte la actuación en un simple parche, impropio de unas instalaciones municipales que deberían ofrecer dignidad y homogeneidad”.

Instalaciones prometidas en Playa de San Juan

Rodríguez recordó, además, que el presupuesto municipal eliminó una partida de dos millones de euros destinada a la construcción de vestuarios y instalaciones deportivas en Playa de San Juan, pese a que el alcalde había anunciado públicamente este proyecto. Por todo ello, Rodríguez ha añadido que la gestión deportiva del alcalde se caracteriza por las promesas incumplidas.

El grupo socialista exige que se acometa de manera urgente la renovación del pavimento en Garbinet, la sustitución total de asientos en la Albufereta y que se recupere la inversión prevista en Playa de San Juan. “Los deportistas de Alicante merecen instalaciones seguras y de calidad”, concluyó Rodríguez.