El tiempo en Alicante: cielos cubiertos y probabilidad de lluvias débiles para hoy

El lunes estará protagonizado por el sol en gran parte de la provincia

El tiempo para el fin de semana en la provincia de Alicante

El tiempo para el fin de semana en la provincia de Alicante

La provincia de Alicante vivirá este domingo 14 de septiembre una jornada con intervalos nubosas y temperaturas sin cambios respecto ayer. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el viento sople flojo variable predominando por el este moderado y flojo con intervalos de intensidad moderada en el resto. Además, se esperan precipitaciones débiles por la tarde.

El Sistema de Vigilancia de Temperaturas Extremas de la Comunidad Valenciana adelanta que esta noche todo el litoral de la provincia de Alicante vivirá una noche tropical con temperaturas por encima de los 20ºC. Las zonas del interior vivirán una noche normal.

Aemet prevé lluvias este domingo

Aemet prevé lluvias este domingo / INFORMACIÓN

El tiempo en Alicante

En Alicante el día será caluroso con temperaturas similares a las de ayer, cercanas a los 30ºC de máximas. Por la noche los termómetros descenderán hasta los 24ºC y pueden haber precipitaciones por la tarde en la mitad norte de la provincia. El lunes seguirán los intervalos nubosos y temperaturas en ascenso.

El tiempo en Elche

En Elche las nubes serán las protagonistas durante toda la jornada y los termómetros subirán hasta los 32ºC. Para mañana las temperaturas serán algo inferiores.

El tiempo en Benidorm

Cielo despejado en Benidorm con temperaturas estables en torno a los 29ºC. El lunes será una jornada prácticamente idéntica a la de hoy.

El tiempo en Elda

En Elda se esperan un día con intervalos nubosos y con los termómetros llegarán hasta 31ºC. El lunes estará despejado y las temperaturas serán similares.

El tiempo en Torrevieja

El día estará cubierto en Torrevieja con termómetros en ascenso hasta los 29ºC. El lunes será estable con temperaturas similares y cielos con intervalos nubosos.

El tiempo en Orihuela

Día de sol y nubes en Orihuela aunque con temperaturas estables con máximas de 32ºC. El lunes se espera un día similar.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy se espera un día cubierto, con probabilidad de lluvias por la tarde y termómetros sobre los 29ºC de máximas. El lunes se esperan los mismos valores.

El tiempo en Dénia

En Dénia el día estará con intervalos nubosos durante toda la jornada. Las temperaturas máximas serán de 30ºC. El lunes se espera que sea soleado y caluroso

