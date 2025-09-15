Más de 1.500 alumnos sin clases en Alicante por la falta de especialistas en Formación Profesional

Los institutos llevan una semana de curso sin los profesores expertos que imparten clase en Formación Profesional (FP). El retraso en la contratación de estos especialistas por parte de la Conselleria de Educación afecta a toda la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante implica que falten 90 docentes, lo que afecta a más de 1.500 alumnos.

Este personal se considera insustituible porque enseña tareas muy específicas prácticas en los ciclos formativos, que el profesorado general no conoce. Son desde bomberos, soldadores, profesores de autoescuela, electromecánicos, etc. Y su ausencia ha llevado a los centros a decir a los alumnos que se vayan antes a casa o bien a tratar de sustituirlos con profesores de guardia y avanzar en otros contenidos.

Hay casos en los que faltan 33 expertos, como en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Valle de Elda o 13, como en el Canastell de San Vicente del Raspeig o en el Instituto Marítimo Pesquero de Alicante.

El pasado viernes, cinco días después del regreso a las aulas, el departamento de José Antonio Rovira publicó la lista definitiva de adjudicaciones, sin embargo, desde los centros aseguran que todavía no se pueden incorporar porque no se han firmado los contratos y desconocen cuándo será, pero esperan que no se retrase mucho más para no perjudicar más al alumnado.

El pasado curso también se produjo este problema y durante todo el mes de septiembre los alumnos de FP se quedaron sin clases en determinadas asignaturas. Entonces, la administración autonómica achacó el problema a la nueva Ley Orgánica de FP el retraso porque se exige que se haga a través de la contratación laboral.

Sin embargo, la tardanza en incorporar a este grupo de profesionales a la enseñanza se ha producido después de que la conselleria haya trabajado durante todo el año en modificar la fórmula para contratar a los profesores especialistas y sus condiciones laborales.

Desde Educación justificaron en la multitud de trámites que se ha tenido que hacer: "El pasado 1 de julio se publicó el Decreto 97/2025, que regula el nuevo régimen de contratación laboral del profesorado experto y especialista. A partir de ese momento, se abrió una convocatoria para que las personas interesadas enviaran una solicitud de participación. Tras las solicitudes recibidas, desde la Conselleria de Educación se ha tenido que baremar todas las solicitudes, hacer una publicación provisional de las puntuaciones, abrir un plazo de alegaciones, publicar una lista definitiva de puntuaciones, publicar un listado de vacantes, abrir un plazo de solicitud de vacantes, publicar un listado provisional de adjudicaciones, estudiar las alegaciones a este listado y, finalmente, publicar un listado definitivo de adjudicaciones".

Tras publicar la lista definitiva de profesorado la semana pasada, los docentes han de presentar la documentación requerida. "Su incorporación al centro se producirá en cuanto se compruebe que la documentación presentada por cada uno de ellos es correcta", explica la conselleria.

Entre las novedades del nuevo sistema, Educación les ha ofrecido un indefinido ordinario a tiempo parcial para dar continuidad a los profesores expertos y los indemnizará en caso de despido. Sin embargo, los expertos han advertido de que Educación ha reducido drásticamente su jornada laboral al haberles recortado las horas no lectivas para la preparación de clases, de material, de espacios, reuniones de departamento, etc. llegando en algunos casos a ver recortado su salario en un 40 %.

Otros también han lamentado que una de las condiciones para entrar en la enseñanza sea haber trabajado en el sector productivo (fuera del ámbito docente) dos años en los últimos cuatro, por lo que vaticinaron que muchos se quedarían fuera al haberse dedicado a dar clases a tiempo completo en los últimos cursos.

Las nuevas condiciones laborales para los profesores especialistas han sido motivo de protestas durante el pasado curso y el presente. Sindicatos y docentes se han venido concentrando a las puertas de los centros educativos no solo por esta cuestión que afecta a la FP, sino también por la bajada de horas en los ciclos semipresenciales (de 40 horas semanales a 35) y la consiguiente reducción del profesorado.