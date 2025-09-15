Alicante "borra" otras cien asociaciones: vecinales, solidarias, hogueras...

El Ayuntamiento de Alicante retoma la "limpieza" de asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Entidades. Tras eliminar más de 125 colectivos a principios de año, el gobierno local dará de baja a otro centenar de agrupaciones: desde colectivos vecinales a ampas escolares, pasando por varias ONG y hasta organizaciones "provida".

Así se recoge en los acuerdos de las últimas reuniones de Junta de Distrito que han tenido lugar en la capital alicantina. En concreto, al igual que el pasado mes de marzo, el Consistorio alega que "en caso de que una entidad inscrita en el Registro Municipal de Entidades no demuestre actividad durante el periodo de un año natural, causará baja". Tras detectar los colectivos que se encontraban en dicha situación, el ejecutivo municipal asegura que "se concedió a los interesados un plazo de diez días hábiles para que alegaran y presentaran los documentos y justificaciones que estimaran pertinentes en defensa de sus intereses".

Ahora, el Ayuntamiento inicia los trámites de "expulsión" para más de un centenar de entidades, después de que no respondieran a dicho requerimiento. Entre ellas, destacan nombres relacionados con la solidaridad, como "Cruz Roja Española" o su vertiente juvenil, "Cruz Roja Juventud de Alicante", así como la fundación de lucha contra el cáncer "Rema vida" o la ONG "Juntos por la vida". También cae del registro la entidad antiaborto "Asociación Pro-respeto de la Vida Humana".

Vecinos y familias

También caen del registro diferentes asociaciones vecinales: "Juntos Avanzamos", de Playa de San Juan; "Mercado-Plaza de España" o "Nuevos Horizontes" de Ciudad de Asís, así como la Federación de Asociaciones Vecinales del Sur de Alicante, que engloba distintos barrios y que suele mostrar una postura muy crítica con el funcionamiento del Consistorio.

Además, se darán de baja diversos colectivos de familias de alumnos como la APA del colegio Voramar, que ha sido protagonista de diferentes polémicas en los últimos meses, por la rotura de un ascensor que la concejala de Educación, Mari Carmen de España, insinuó que se debía a un sabotaje, por lo que tuvo que acabar disculpándose. Otros colectivos escolares que serán suprimidos son los del colegio El Palmeral, el Enric Valor y el Virgen del Rosario, así como la comisión de la hoguera Sagrada Familia, una de las diez asociaciones festeras que plantaron en Categoría Especial este año y que espera hacer lo propio en 2026.

Cómo volver a inscribirse

Para que las asociaciones eliminadas del registro municipal puedan volver a formar parte de él, deben esperar un mínimo de un año desde su baja, según el Reglamento Orgánico de los Distritos y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alicante.

Posteriormente, deberán presentar una solicitud de inscripción en el Registro General del Ayuntamiento, adjuntando la documentación requerida: instancia dirigida al alcalde, estatutos actualizados, número de inscripción en el Registro General de Asociaciones u otros registros públicos, certificación de los acuerdos de nombramiento de su directiva, domicilio social, presupuesto equilibrado y programa de actividades del año en curso, certificación del número de socios al corriente de pago y copia compulsada del CIF. Una vez presentada la solicitud, el Ayuntamiento dispone de un plazo de 30 días para resolver y notificar la inscripción.