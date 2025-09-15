La coca de mollitas de récord ya tiene fecha en Alicante… por tercera vez

A la tercera podría ir la vencida. O no. El Ayuntamiento de Alicante convocará el evento de la coca de mollitas gigante en la avenida de la Constitución para el sábado 18 de octubre. Se trata de la tercera fecha propuesta por el consistorio, que anunció este acto inicialmente para el 27 de junio pero se aplazó debido, según los argumentos aportados, a la ola de calor.

El anuncio de la primera cancelación se acompañó de una nueva fecha indeterminada, situada en el mes de septiembre. Finalmente, sin embargo, la fecha de la convocatoria será el 18 de octubre, ya entrada la estación de otoño, según han confirmado fuentes de Facpyme, la Federación Alicantina de Comercio y de la Pyme.

Este mismo lunes la concejala de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Alicante, Lidia López, ha asegurado que el evento se celebraría, aunque no ha confirmado la fecha, más allá de señalar el mes de octubre. En concreto, preguntado por este acto, ha asegurado que “lo tenemos muy pendiente”, y ha reiterado que en él “participarán muchísimos obradores”.

La coca de mollitas medirá 170 metros y contará con la participación de diversos comercios de panadería, según pretende el Ayuntamiento, en un acto enmarcado en los relacionados con la condición de alicante como Capital Española de la Gastronomía 2025.

Este evento, que llega a su recta final entrado el último cuatrimestre del año, tiene aún por definir fechas para diferentes actos que se celebrarán en septiembre y en octubre. Por otra parte, la misma concejala de Comercio ha confirmado que faltan por cerrar las fechas para eventos en los meses de noviembre y diciembre, sobre los cuales no hay anuncios.

López ha participado este lunes la tercera edición de “La millor tapeta del món”, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Alicante, por la Diputación y Apeha, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. La presidenta de esta entidad, María del Mar Valera, ha preferido guardar silencio al ser preguntada por su valoración sobre el desarrollo de la Capitalidad Gastronómica de este año.

El evento de “La millor tapeta del món”, celebrado para dar a conocer las recetas propuestas por hosteleros de la provincia, ha contado con el protagonismo de Nacho Blázquez, cocinero del restaurante Santa Lucía, de Sant Joan d’Alacant, que ha preparado una elaboración culinaria de un canelón de carrillada guisada con boletus y foie.