DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Sigue toda la actualidad de la provincia con INFORMACIÓN

DIRECTO | Últimas noticias de la provincia de Alicante

DIRECTO | Últimas noticias de la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

Mantente informado de todas las noticias de la provincia de Alicante, en directo.

  1. El Ayuntamiento de Alicante permite que las terrazas de bares en suelo privado cierren dos horas más tarde que las de la vía pública
  2. El Ayuntamiento de Alicante cierra Tambora, el local de moda, por no tener licencia
  3. José María Morán Berrutti se va de Alicante
  4. «Nunca imaginamos que el niño tras caerse de un undécimo estaría bien»: el accidente de La Chicharra de Alicante 50 años después
  5. El SEPE busca personal para trabajar en colegios en Alicante: 4 ofertas y 7 puestos de trabajo
  6. Las calles y parques de Colonia Requena, un 'hogar' para personas sin techo en Alicante
  7. Las Ampas de Alicante defienden el interés de la alumna de Elche para estudiar en valenciano sin esperar a que se pronuncie un juez
  8. Un colegio de Alicante urge presencia policial: 'Nos han robado en tres coches en cuatro días

El tiempo en Alicante: calor y temperaturas máximas de 30ºC

El Ayuntamiento de Alicante desbrozará bajo los puentes de la N-332 en Aguamarga y el barranco de las Ovejas

El Gobierno ordena retirar 528 pisos turísticos en Alicante por incumplir la normativa

Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de Alicante, según un portal especializado

Alicante no se libra de la sequía y cierra un año hidrológico con un déficit de lluvias de hasta el 30 %

DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Rafiki África: solidaridad de Alicante en el corazón de Uganda

Así altera el cambio climático los ciclos de sequía

