DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

M. Alarcón
Patrimonio
Otro legado único en mitad del Palmeral de Elche
Cruz Roja ha cumplido 116 años de presencia activa en Elche desde que en 1909 el doctor Santiago Pomares Ibarra pusiera en marcha la sede local de la institución. Este viernes conmemoró la eféméride con la presentación de la primera fase de recuperación de la Casa Mezquita, un lugar que el delegado local, Antonio Ramón Guilabert quiere dejar como legado intergeneracional.
Manuel Lillo
«Nunca imaginamos que el niño tras caerse de un undécimo estaría bien»: el accidente de La Chicharra de Alicante 50 años después
Miguel Pérez tenía dos años cuando se precipitó desde la terraza del domicilio familiar. Hablamos con él y su familia medio siglo después de su supervivencia.
José Gómez
La Policía detiene en Alicante a dos hombres por retener ilegalmente a un menor tras confundirlo con un ladrón
El joven de 17 años fue amenazado para que subiera a una furgoneta tras ser confundido con el autor del robo de un bolso.
Borja Campoy
Tellado redobla su apoyo a Mazón y llama al PP a “trabajar bajo su liderato”
El secretario general de los populares da las gracias al presidente de la Generalitat por su trabajo por la reconstrucción. El alicantino saca pecho por su gestión y lanza un mensaje a Camps: “Es irresponsable mirarse al ombligo”
Alejandro J. Fuentes
El futuro del IBI en Alicante: de las viviendas vacías a la VPO
La oposición plantea propuestas para incorporar a la modificación del impuesto que el gobierno de Luis Barcala espera aprobar en las próximas semanas, tras su pacto con Vox para bajar el recibo entre 3 y 4 euros
Loreto Mármol
Rally en Torrevieja: dos turistas hacen "explotar" los radares
Los cazan superando 140 kilómetros por hora y además reinciden en una ciudad que cuenta con seis dispositivos fijos que limitan la velocidad a 40
C. Suena
Claudia Arenas, la alicantina de 19 años que sueña con conquistar OT 2025
La joven cantante de Alicante Claudia Arenas, con solo 19 años, ha logrado superar un casting de más de 11.500 aspirantes y será la representante alicantina en la gala 0 de OT 2025
J. A. Giménez
¿Por qué se sigue permitiendo beber alcohol en los vuelos (y en los aeropuertos)?
Los controladores aéreos españoles alertan sobre el aumento de los incidentes por pasajeros ebrios en aviones a destinos turísticos como Alicante o Palma
V. L. Deltell
Mazón anuncia la salida de Gan Pampols del Consell el 4 de noviembre
El presidente de la Generalitat confirma que el vicepresidente segundo dejará su cargo tras “cumplir sus misiones” y avanza que el día 5 se hará pública la renovación del Gobierno valenciano
A. Fajardo
Un colegio a la cola de las decisiones políticas en Alicante, pese al riesgo de inundarse
La comunidad educativa de La Cañada afronta un nuevo curso con barracones y sin certezas de cuándo empezarán las obras
