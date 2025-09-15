Frenazo a la rehabilitación de viviendas en el barrio de la Virgen del Remedio de Alicante

No hay empresas que quieran optar al plan de rehabilitación de viviendas del barrio de la Virgen del Remedio. Según consta en los documentos oficiales, no se ha presentado ninguna proposición por parte de empresas a la licitación del plan sacado a concurso por parte del Ayuntamiento de Alicante para reparar un total de 264 viviendas.

Este plan, promovido por la Concejalía de Urbanismo, fue aprobado en Junta de Gobierno el pasado 12 de agosto, y establecía un plazo de ejecución de ocho meses y un presupuesto de 6.894.590,27 euros, IVA incluido.

Sin embargo, el concurso ha sido declarado desierto tras no registrarse ninguna proposición por parte de ninguna empresa aspirante. La intención del Ayuntamiento era rehabilitar 22 edificios de viviendas ubicados en siete bloques del barrio, que suman 264 viviendas. El proyecto contaba con la aportación de la Unión Europea a través de fondos Next Generation, del Ministerio de Vivienda, de la Generalitat y también del Ayuntamiento.

En concreto, el contrato se dividía en cuatro lotes y afectaba a edificios ubicados en las calles Ávila 1 y 3, Pintor Gastón Castelló 27 y Sierra de Bernia 2 y 4 (lote 1); calles Castilla 2 y 4, Sierra de Bernia 1 y 3, Villa de Chiva 16 y Pintor Gastón Castelló 25 (lote 2); Canónigo Giner 2, Pintor Gastón Castelló 21, Prebístero Gisbert 2, Aragón 3, Sierra de Aitana 2 y Villa de Chiva 6 (lote 3) y Pino Santo 2 y 3 y Villa de Chiva 2 en el lote 4.

Según explicó el Ayuntamiento de Alicante a través de un comunicado, con este proyecto se pretendían llevar a cabo “reformas integrales” a través de la “optimización de las condiciones de habitabilidad de los edificios” en los que residen las familias de este barrio, uno de los más vulnerables de Alicante, para garantizar “un entorno completamente renovado”, expresó la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP).

El proceso de licitación se tramitó por vía de urgencia con la exigencia de que las obras estuvieran finalizadas a fecha de 30 de junio de 2026. El 2 de septiembre de este año, ante la falta de proposiciones, se amplió el plazo de presentación de ofertas hasta el día 8, sin que esta iniciativa diera resultado. Finalmente, el día 10 se constató la falta de ofertas y la licitación se declaró desierta.

Un plan renovador

Este concurso tenía relación con otra licitación de reurbanización del entorno que fue aprobada el pasado 22 de julio en Junta de Gobierno y que tenía un presupuesto base de licitación de 4.552.801,88 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución fijado es de ocho meses desde el inicio de las obras y en la iniciativa participan las mismas instituciones que en el otro plan, contando también con la aportación de fondos europeos.

El proyecto contempla la reurbanización del área y el acondicionamiento de la nueva plaza entre las calles Villa de Chiva y Granada, así como la creación de dos “supermanzanas” de prioridad peatonal o la creación de espacios multiusos, la reorganización del aparcamiento, la ampliación de aceras, la colocación de mobiliario urbano y la instalación de nuevas farolas led.

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante contabilizó el pasado 27 de agosto un total de 10 empresas que mostraron interés para convertirse en concesionarias del proyecto, evaluadas posteriormente por los servicios técnicos. Estas instancias propusieron el pasado 9 de septiembre, a través de un informe, la adjudicación a favor de la mercantil Pavasal Empresa Constructora SA, con delegaciones en seis localidades (entre ellas Alicante) y con sede central Quart de Poblet, en la provincia de Valencia.

Mientras el plan de rehabilitación se queda paralizado después de que ninguna empresa haya mostrado interés por las condiciones ofrecidas por el Ayuntamiento, el de reurbanización cuenta con una compañía a la espera de ser nombrada adjudicataria si no hay contratiempos. El plan para modernizar el barrio alicantino de la Virgen del Remedio se queda a medias. Al menos de momento.