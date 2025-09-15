Calendario de tratamiento de plagas en Alicante: cuándo van a fumigar en tu barrio esta semana
La Mancomunidad de l'Alacantí es la encargada de las labores de tratamiento en el alcantarillado municipal de Alicante, San Vicente del Raspeig, Mutxamel, Sant Joan d'Aacant, Agost y El Campello
La Mancomunidad de l'Alacantí es una entidad supramunicipal que agrupa a varios municipios de la provincia de Alicante con el objetivo de gestionar y optimizar de forma conjunta determinados servicios públicos. Esta colaboración entre localidades permite reducir costes, mejorar la eficiencia y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.
Actualmente, la Mancomunidad de l'Alacantí está compuesta por los siguientes municipios: Alicante, Sant Joan d'Alacant, Mutxamel, El Campello, Agost y San Vicente del Raspeig.
Dentro de los servicios que ofrece la Mancomunidad de l’Alacantí se incluyen la desratización y desinsectación de cucarachas en todas las conducciones de la red de saneamientos de los municipios de la Mancomunidad y la desinsectación de mosquitos en cualquier zona pública de los municipios de la Mancomunidad.
La Mancomunidad también realizará tratamientos para cualquier otra plaga que se detecte como pulgas, chinches y garrapatas y que suponga un grave riesgo sanitario para la salud pública, indican en su página web. Además, también se encargan de la retirada de enjambres de avispas y abejas en zona pública.
Calendario de tratamiento de plagas en Alicante
La Mancomunidad publica periódicamente un calendario de actuaciones contra plagas urbanas que se pueden consultar en su página web. Para esta semana y la próxima (del 15 al 21 de septiembre de 2025), se han planificado los siguientes tratamientos:
- Sector 21 Alicante: San Blas - Renfe
- Sector 22 Alicante: San Blas - Plaza San Blas
- Sector 23 Alicante: San Blas - Polígono San Blas
- Sector 51 Alicante: Carolinas Altas
- Sector 08 San Vicente del Raspeig: Centro - C/San Pascual - C/Navas
- Sector 09 San Vicente del Raspeig: Centro - Parque Juan XIII - C/Novelda
- Sector 04 Mutxamel: Almajada
- Sector 05 Mutxamel: La Huerta
- Sector 06 Mutxamel: Girasoles
- Sector 07 Mutxamel: Rio Park
- Sector La Almajada Mutxamel
- Sector Gloria Caltos Mutxamel
- Sector Bonalba Mutxamel
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Alicante permite que las terrazas de bares en suelo privado cierren dos horas más tarde que las de la vía pública
- El Ayuntamiento de Alicante cierra Tambora, el local de moda, por no tener licencia
- José María Morán Berrutti se va de Alicante
- «Nunca imaginamos que el niño tras caerse de un undécimo estaría bien»: el accidente de La Chicharra de Alicante 50 años después
- El SEPE busca personal para trabajar en colegios en Alicante: 4 ofertas y 7 puestos de trabajo
- Las calles y parques de Colonia Requena, un 'hogar' para personas sin techo en Alicante
- Las Ampas de Alicante defienden el interés de la alumna de Elche para estudiar en valenciano sin esperar a que se pronuncie un juez
- Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Alicante, según un portal especializado