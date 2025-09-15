El futuro de la Inteligencia Artificial generativa a debate en el I Foro ALIA
El encuentro, que se celebra este jueves en el Club INFORMACIÓN, presentará la nueva infraestructura pública de IA en castellano y lenguas cooficiales
La inteligencia artificial generativa, una de las tecnologías más disruptivas de los últimos años, centra el I Foro ALIA: "Lenguaje y Futuro", que se celebra en el Club INFORMACIÓN este jueves 18 de septiembre, a las 10:00 horas. El encuentro, organizado por el Centro de Inteligencia Digital (CENID) de la provincia de Alicante con la colaboración de la CEV, será un espacio de reflexión sobre el impacto del desarrollo de la IA en la sociedad, la cultura y el futuro de las lenguas.
El foro servirá además para presentar el proyecto ALIA, la nueva infraestructura pública de IA en castellano y lenguas cooficiales. Se trata de un proyecto estratégico nacional, coordinado por el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) bajo el liderazgo de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA). En él participan instituciones como la Universidad del País Vasco – HiTZ, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Jaén y el propio CENID.
Proyecto ALIA
ALIA es una iniciativa pionera en la Unión Europea que busca proporcionar una infraestructura pública de recursos de IA, como modelos de lenguaje abiertos y transparentes, para fomentar el impulso del castellano y lenguas cooficiales -catalán y valenciano, euskera y gallego- en el desarrollo y despliegue de la IA en el mundo. El proyecto sitúa a España en la vanguardia de la innovación lingüística y tecnológica.
De este modo, ALIA impulsa el desarrollo de soluciones digitales inclusivas y adaptadas a las necesidades de los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas. Su aplicación contribuirá a mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la equidad en la prestación de servicios digitales en todo el territorio nacional.
En el encuentro de este jueves Manuel Palomar, director del CENID, presentará el proyecto ALIA y sus principales líneas de trabajo. La ponencia central, «Ética y confianza en la IA Generativa», correrá a cargo de Ricardo Baeza-Yates, referente internacional en el campo de la Inteligencia Artificial y profesor afiliado a las universidades de KTH (Kungliga Tekniska högskolan) y UPF (Universitat Pompeu Fabra).
Tras su intervención, se abrirá un espacio de diálogo y reflexión con Toni Cabot, director de INFORMACIÓN. Finalmente, la jornada concluirá con un café networking, pensado para favorecer el intercambio de ideas y proyectos entre los asistentes.
Con esta primera edición, el Foro ALIA quiere convertirse en un punto de encuentro para fomentar la adopción de la IA generativa en administraciones públicas y empresas, mostrando ejemplos de cómo puede optimizar procesos, abrir nuevas oportunidades de negocio e impulsar servicios más innovadores y cercanos a la ciudadanía.
Para asistir al foro solo tienes que rellenar el formulario para registrarte.
