El mejor colegio público de la provincia no está en Alicante, según un portal especializado

El sistema educativo de nuestro país nos permite elegir entre diversos tipos de colegios e institutos para llevar a nuestros hijos. En España contamos con centros públicos, concertados y privados y en el buscador de colegios ‘Micole.net’ se han encargado de elaborar su propio ranking.

Esta web tiene en cuenta diversos baremos a la hora de puntuar a los centros, entre los que destacan los resultados académicos, los servicios e instalaciones y la diversidad e inclusión, entre otros.

Mejores colegios de España

Si tenemos en cuenta el ranking de este buscador, entre los mejores 100 colegios de España hay cuatro que se cuelan en este listado que están en la provincia de Alicante. El primero que aparece es el centro privado Newton College de Elche (puesto 21), seguido del también privado King’s College de Alicante (puesto 27). A continuación, en el puesto 84, encontramos al colegio público Ciudad del Mar de Torrevieja y el Elian’s British School de La Nucía, un centro privado.

Mejores colegios de la provincia de Alicante

Si circunscribimos nuestra búsqueda a la provincia de Alicante, el buscador analiza un total de 100 centros escolares públicos, concertados y privados. Estos son los 20 primeros:

Newton College de Elche. Privado.

King’s College de Alicante. Privado.

Ciudad del Mar de Torrevieja. Público.

Elian’s British School de La Nucía. Privado.

Calasancio de Alicante. Concertado.

Santa Teresa-Vistahermosa de Alicante. Concertado.

Lope de Vega International School de Benidorm. Privado.

San Agustín de Alicante. Concertado.

Lady Elizabeth School de Benitatxell. Privado

Magno International School de Alicante. Privado.

Don Bosco - Salesianos de Alicante. Concertado

El Limonar International School Villamartín de San Miguel de Salinas. Privado.

Diocesano Santo Domingo de Orihuela. Concertado.

El Valle de Sant Joan d’Alacant. Privado.

El Fabraquer de El Campello. Público.

Gasparot de La Vila Joiosa. Público.

María Auxiliadora - Salesianas de Alicante. Concertado.

La Purísima - Carmelitas de Torrevieja. Concertado.

CEU Jesús María de Alicante. Concertado

Nuestra Señora del Carmen de Orihuela. Concertado.

Mejores colegios públicos de Alicante

Si únicamente tenemos en cuenta los colegios públicos de la provincia de Alicante en el listado de 100 centros encontramos un total de 57. Estos son todos ellos y el puesto que ocupan dentro del ranking de la provincia: