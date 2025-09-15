El mejor colegio público de la provincia no está en Alicante, según un portal especializado
Un total de 57 centros aparecen en el listado de un conocido buscador de este año
El sistema educativo de nuestro país nos permite elegir entre diversos tipos de colegios e institutos para llevar a nuestros hijos. En España contamos con centros públicos, concertados y privados y en el buscador de colegios ‘Micole.net’ se han encargado de elaborar su propio ranking.
Esta web tiene en cuenta diversos baremos a la hora de puntuar a los centros, entre los que destacan los resultados académicos, los servicios e instalaciones y la diversidad e inclusión, entre otros.
Mejores colegios de España
Si tenemos en cuenta el ranking de este buscador, entre los mejores 100 colegios de España hay cuatro que se cuelan en este listado que están en la provincia de Alicante. El primero que aparece es el centro privado Newton College de Elche (puesto 21), seguido del también privado King’s College de Alicante (puesto 27). A continuación, en el puesto 84, encontramos al colegio público Ciudad del Mar de Torrevieja y el Elian’s British School de La Nucía, un centro privado.
Mejores colegios de la provincia de Alicante
Si circunscribimos nuestra búsqueda a la provincia de Alicante, el buscador analiza un total de 100 centros escolares públicos, concertados y privados. Estos son los 20 primeros:
- Newton College de Elche. Privado.
- King’s College de Alicante. Privado.
- Ciudad del Mar de Torrevieja. Público.
- Elian’s British School de La Nucía. Privado.
- Calasancio de Alicante. Concertado.
- Santa Teresa-Vistahermosa de Alicante. Concertado.
- Lope de Vega International School de Benidorm. Privado.
- San Agustín de Alicante. Concertado.
- Lady Elizabeth School de Benitatxell. Privado
- Magno International School de Alicante. Privado.
- Don Bosco - Salesianos de Alicante. Concertado
- El Limonar International School Villamartín de San Miguel de Salinas. Privado.
- Diocesano Santo Domingo de Orihuela. Concertado.
- El Valle de Sant Joan d’Alacant. Privado.
- El Fabraquer de El Campello. Público.
- Gasparot de La Vila Joiosa. Público.
- María Auxiliadora - Salesianas de Alicante. Concertado.
- La Purísima - Carmelitas de Torrevieja. Concertado.
- CEU Jesús María de Alicante. Concertado
- Nuestra Señora del Carmen de Orihuela. Concertado.
Mejores colegios públicos de Alicante
Si únicamente tenemos en cuenta los colegios públicos de la provincia de Alicante en el listado de 100 centros encontramos un total de 57. Estos son todos ellos y el puesto que ocupan dentro del ranking de la provincia:
- Ciudad del Mar de Torrevieja. Puesto 3.
- El Fabraquer de El Campello. Puesto 15.
- Gasparot de La Vila Joiosa. Puesto 16.
- La Almazara de San Vicent del Raspeig. Puesto 29.
- Rabassa de Alicante. Puesto 32.
- Enric Valor de Alicante. Puesto 36.
- Princesa de Asturias de Elche. Puesto 38.
- El Faro de Alicante. Puesto 41.
- Serra Gelada de Benidorm. Puesto 42.
- San Nicolás de Bari. Puesto 43.
- Santo Domingo. Puesto 44.
- Benalúa de Alicante. Puesto 45.
- San Blas de Alicante. Puesto 46.
- El Palmeral de Alicante. Puesto 49.
- 9 d’Octubre de Alicante. Puesto 50.
- Azorín de Alicante. Puesto 51.
- Florida de Alicante. Puesto 53.
- Prácticas-La Aneja. Puesto 54.
- Ausias March de Alicante. Puesto 55.
- Ausias Marcha de Benidorm. Puesto 56.
- Habaneras de Torrevieja. Puesto 57.
- Doña Vicenta Ruso de Santa Pola. Puesto 58.
- Amanecer de Torrevieja. Puesto 59.
- Maestro Salvador Ruso de Torrevieja. Puesto 60.
- Racó de l’Albir de L’Albir. Puesto 61.
- Oscar Esplá de Alicante. Puesto 62.
- La Condomina de Alicante. Puesto 64.
- Rafael Altamira de Alicante. puesto 65.
- José Carlos Aguilera de Alicante. Puesto 66.
- San Fernando de Alicante. Puesto 67.
- Playas de Orihuela de Orihuela. Puesto 69.
- El Salvador de Mutxamel. Puesto 70.
- Las Culturas de Torrevieja. Puesto 71.
- Cuba de Torrevieja. Puesto 72.
- Voramar de Sant Joan d’Alacant. Puesto 73.
- Els Tolls de Benidorm. Puesto 74.
- Campoamor de Alicante. Puesto 75.
- El Acequión de Torrevieja. Puesto 76.
- San Rafael de La Nucía. Puesto 77.
- Arbre Blanc de Mutxamel. Puesto 78.
- Los Dolses de Orihuela. Puesto 79.
- Manjón-Cervantes de Alicante. Puesto 80.
- La Albufereta de Alicante. Puesto 81.
- Isla de Tabarca de Alicante. Puesto 83.
- Gabriel Miró de Benidorm. Puesto 84.
- Baix Vinalopó de Elche. Puesto 86.
- Carlos Arniches de Alicante. Puesto 87.
- Ramón Llull de Alicante. Puesto 88.
- José Garnero de Santa Pola. Puesto 89.
- Altea La Vella de Altea. Puesto 92.
- Clara Campoamor de Elche. Puesto 94.
- Pascual Andreu de Almoradí. Puesto 95.
- Villar Palasí de Orihuela. Puesto 96.
- Mestre Gaspar López de Benidorm. Puesto 97.
- Azorín de Santa Pola. Puesto 98.
- Nuestra Señora del Rosario de Torrevieja. Puesto 99.
- Joaquín Sorolla de Alicante. Puesto 100.
