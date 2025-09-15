Un muro deteriorado sólo cuatro meses después de su instalación: preocupación entre los vecinos de la Albufereta de Alicante

Los pronósticos de los vecinos se han cumplido en la Albufereta. El muro instalado en el litoral de este barrio alicantino, concretamente en la calle del Sol Naciente, frente a la Finca Adoc, presenta síntomas evidentes de desgasto cuando sólo han pasado cuatro meses desde su instalación.

La infraestructura fue culminada este mes de mayo, justo antes del verano, para proteger esta zona ubicada en primerísima línea de playa de la amenaza de temporales. Esta reivindicación se hizo especialmente urgente tras el temporal Gloria, de enero de 2025, cuando se decidió instalar un rompeolas por parte del Ayuntamiento de Alicante tras el permiso de la Dirección General de Costas, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, que venía insistiendo durante años en la rehabilitación del muro previamente existente.

El proyecto fue adjudicado a la empresa Pavasal S.A. por un importe de 302.258 euros en octubre del año pasado y el plazo de ejecución estimado era de tres meses. No sólo se pretendía, a través de esta obra, establecer un nuevo muro, sino renovar el conjunto del espacio situado frente a la urbanización citada, con un paseo totalmente reformado.

Sin embargo, las deficiencias constatadas por los vecinos durante la obra se han dejado ver cuatro meses después de la instalación de la infraestructura. Christina Knutsson, presidenta de la asociación vecinal Serra Grossa Albufereta, explica que “la construcción del nuevo muro ha consistido en quitar parte del viejo y situar el nuevo encima del anterior: está horriblemente hecho”, considera.

Deterioro

Según explica, la curvatura del muro actual, diseñada para frenar la fuerza del agua, es inservible en tanto que la infraestructura se halla demasiado baja, de tal forma que no puede cumplir su función. Mientras tanto, los bloques del muro muestran separaciones entre sí en algunos tramos, donde los huecos evidencian un deterioro prematuro, teniendo en cuenta que la obra finalizó este mes de mayo.

El nuevo muro está horriblemente hecho Christina Knutsson — Presidneta de la AVV Serra Grossa Albufereta

Otra de los argumentos de la dirigente vecinal es que los bloques de cemento “no venían hechos de fábrica”, sino que “los hicieron en la misma playa, sin la calidad del cemento hecho en fábrica y con días de espera a que el material compactara al aire libre”, un añadido que alargó la obra.

Han estado meses con máquinas y presupuesto y se ha hecho una auténtica chapuza Lucía Alburquerque — Vecina

Muro separado en la playa de la Albufereta. / Pilar Cortés

Tras un periodo de obra en el que los vecinos desconfiaban del desenlace, finalmente los malos augurios se han cumplido. “Cuando vimos el proceder de la obra ya decíamos que esto no aguantaría”, dice Luis Miguel Sarceda, vecino de la zona y vocal de la organización vecinal. Él mismo alerta que “no ha habido ningún temporal y sin embargo el muro ya se está rompiendo y desplazando: cuando haya un episodio climático fuerte seguro que se derrumbará”. Y señala, además, que la infraestructura actual “es mucho más frágil que la anterior”.

Cuando vimos el proceder de la obra ya decíamos que esto no aguantaría Luis Miguel Sarceda — Vocal de la AVV Serra Grossa Albufereta

No son los únicos vecinos que se muestran preocupados por el desenlace de las obras del muro. Giovanna Sanchis advierte que “el muro aguantará mientras no haya oleaje, pero a la mínima tiene pinta de que las olas lo vencerán”. Rogelio Sanz, otro habitante del barrio, critica el “peligro” del muro. “Necesitamos que rompa las olas dentro de la playa, pero son las olas las que van a romper con facilidad el muro, según parece”.

El muro aguantará mientras no haya oleaje Giovanna Sanchis — Vecina

Igualmente crítica se muestra Lucía Alburquerque, que concluye que “lo han hecho fatal” y que “han estado meses con máquinas y presupuesto para arreglar la playa y se ha hecho una auténtica chapuza”. Coincide con ella Ángel Ferrer, que apunta que “el muro tendría que ser más alto, la altura actual es insuficiente para hacer curva y devolver las olas, pero tal como se ha desarrollado la obra nada nos sorprende”, protesta.

Necesitamos que el muro rompa las olas dentro de la playa, pero son las olas las que van a romper con facilidad el muro Rogelio Sanz — Vecino

Más problemas

Más allá de la fragilidad del muro, los vecinos lamentan también que desde que se llevaron a cabo las obras empeoraron los accesos a las playas para las personas con más dificultades de movilidad. Tras habilitar los espacios para el acceso de maquinaria las entradas al arenal ya no son sencillas, un hecho que afecta especialmente a los más mayores.

El muro tendría que ser más alto, la altura actual es insuficiente para hacer curva y devolver las olas Ángel Ferrer — Vecino

“El acceso es peligroso, ha habido varios incidentes y cualquier persona que camine con andador es imposible que pueda acercarse a la cala”, apunta Sarceda, que aunque reconoce que esta mejora no estaba en el proyecto, cree que “podrían haber tenido en cuenta este aspecto”. Albuquerque, por su parte, lamenta que desde que la obra finalizó “tengo que acompañar a mi madre para que pueda acceder a la cala”.

Por último, otro de los problemas señalados por los vecinos es que la tierra rojiza con la que se ha habilitado la explanada presente entre el muro y el edificio “cuando llueve se filtra el color en el agua”, que llega a la playa teñida de rojo.