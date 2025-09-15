El Ayuntamiento de Alicante busca personal: ofertas de empleo temporal, requisitos y cómo apuntarse

Si buscas trabajo debes tener todas las opciones encima de la mesa. En el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) puedes encontrar las ofertas de trabajo disponibles en nuestro país accediendo al portal Empléate. En la actualidad hay disponibles más de 30.000 puestos de trabajo en este portal, por lo que puedes afinar más la búsqueda si utilizas los diferentes filtros o si buscas trabajo en una zona concreta o para un puesto específico.

Además, en la Comunidad Valenciana también disponemos de un portal de empleo, LABORA, en el que hay más de 2.000 ofertas de trabajo. En la web valenciana puedes filtrar por provincia y en el buscador poner el puesto de trabajo en el que quieres emplearte.

Por último, si buscas trabajo en la ciudad de Alicante también puedes barajar los puestos que oferta el ayuntamiento en su bolsa de empleo temporal.

Oferta de trabajo temporal en el Ayuntamiento de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante tiene este 15 de septiembre abiertos 6 procesos de oposiciones para diferentes puestos de trabajo y en diferentes estados. El consistorio busca técnicos en gestión y de animación sociocultural que ya están en fase de calificación delas oposiciones mientras que para los puestos de ingeniero superior industrial, ingeniero técnico industrial y conductor del parque móvil ya han salido las listas provisionales.

Así, la única convocatoria que ahora mismo tiene abierto el plazo de presentación de instancias es para profesor superior de la banda de música, en su especialidad de trompeta. Los interesados podrán apuntarse hasta el 20 de septiembre.

Los requisitos para apuntarse a esta oferta de trabajo son:

Tener nacionalidad española o de un país miembro de la Unión Europea. Igualmente, se recogen otros supuestos que se pueden consultar en el anterior enlace.

Tener 16 años y no superar la edad de jubilación forzosa.

Poseer la capacidad y aptitudes físicas y psíquicas necesarias para el desempeño del puesto.

No haber sido separado del servicio en ninguna administración pública.

No hallarse en situación de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

Estar en posesión del título de Profesor de Música especialidad trompeta o titulación equivalente.

Las bases también recogen que los aspirantes a las oposiciones deberán presentar su solicitud en el plazo de 10 días naturales a contar a partir del siguiente al de la publicación en la web municipal.

Para ello tendrán que cumplimentar el modelo oficial de solicitud que se descarga desde la página web del Ayuntamiento o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alicante.

La oposición consta de un primer ejercicio tipo test y de un segundo que tiene una fase práctica en el que se deberán interpretar varias piezas que se detallan en la convocatoria.