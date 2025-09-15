Las peticiones del Bono Joven de alquiler en Alicante duplican el presupuesto destinado por el Ayuntamiento

Más de 120 alicantinos se apuntan a la primera edición del Bono Joven de alquiler del Ayuntamiento de Alicante. Del total de peticiones (122), tras descartar 39 con defectos de forma, 83 solicitudes optan a hacerse con la ayuda de hasta 3.000 euros anuales. Una cifra que, en caso de que conceder la subvención a todos los inquilinos, supondría duplicar el presupuesto disponible de 120.000 euros, obligando al gobierno local a extender la partida inicial o a dejar fuera al 50 % de los aspirantes.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, aprobadas en el mes de julio por el gobierno local, "la cuantía máxima de cada subvención no podrá exceder en ningún caso de 250 euros mensuales", dividida en hasta 12 pagos, lo que haría un total de 3.000 euros por vivienda. Además, el documento refleja que "se concederá una única ayuda por vivienda y por el importe máximo". Por ello, el importe inicial designado por el Ayuntamiento alcanzará, como máximo, para 40 solicitantes de los 83 que, a priori, cumplen con las condiciones para ello.

El gobierno local ya señaló en su momento, y así se recoge en las bases, que esta cifra inicial sería "incrementable" en función de la demanda, por lo que el ejecutivo podría aumentar lo designado a este primer Bono Joven de alquiler para evitar que más del 50 % de los peticionarios queden fuera del reparto. Por el momento, los criterios para determinar el orden de adjudicación de la ayuda valoran cuestiones como que los inquilinos se encuentren en situación de desempleo, que se trate de familias numerosas o monoparentales o que el arrendatario sea una persona con diversidad funcional.

Cambio de fórmula

De confirmarse el incremento presupuestario, sería la segunda "ampliación" que el gobierno de Luis Barcala realiza de dichas ayudas. En un primer momento, el propio alcalde avanzó (durante el pleno de Debate sobre el Estado de la Ciudad) que el bono consistiría en un pago único de 350 por vivienda para hacer frente a gastos como la fianza. Finalmente, como se constató en la aprobación de las bases, este importe se amplió a los actuales 250 euros mensuales. "Somos conscientes de las dificultades añadidas que sufren los jóvenes a la hora de poder alquilar una vivienda para emanciparse", señaló entonces Barcala.

Han podido optar a esta ayuda las personas empadronadas en la ciudad de Alicante, que estén alquilando una vivienda como residencia habitual, tengan entre 18 y 35 años en el momento de la solicitud y no perciban ingresos superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual, que en total supone 21.600 euros.

Entre el resto de requisitos para poder hacerse con uno de los bonos, el Ayuntamiento estableció que "la renta mensual del alquiler no podrá exceder los 800 euros", que "no podrá beneficiarse más de una persona de la misma unidad familiar" y que el beneficiario de la ayuda no disponga de ninguna vivienda en propiedad. En estos momentos, de acuerdo con la oferta de los principales portales web, dicho importe permite a acceder a unas 110 viviendas ofertadas en la ciudad de Alicante.