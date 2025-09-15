Polémica por el "uso partidista" del vídeo del Ayuntamiento de Alicante sobre el "tasazo" de la basura

Polémica en Alicante por el último vídeo que ha publicado el Ayuntamiento para explicar el "tasazo" de la basura, que ha generado gran malestar entre los vecinos que están recibiendo la notificación del nuevo recibo (que llega a triplicarse) durante estas últimas semanas. El PSPV critica que el gobierno de Luis Barcala ha utilizado los canales oficiales del Consistorio para "atacar" a Pedro Sánchez y le acusa de "difundir propaganda".

A través de sus redes sociales, se explica que la subida de la tasa "es una obligación del Gobierno a TODOS los ayuntamientos a partir de una directriz europea para cubrir el coste real del servicio", mientras insisten en que "no" ha sido decisión del ejecutivo municipal. Todo ello pese a que el "tasazo" es una de las principales fuentes de ingresos con las que el equipo de gobierno de Barcala espera "compensar" el haber incumplido la regla de gasto en casi 30 millones de euros el pasado año.

En las imágenes, el Ayuntamiento también trata de aclarar que el servicio que se cubre es "la recogida, el transporte y el tratamiento de la basura", pero "no la limpieza de las calles", después de recibir cientos de críticas por el estado de mantenimiento de la ciudad. Además, se añade que "mientras que otras poblaciones han ido incrementando esta tasa", Alicante era "la segunda capital de provincia con el recibo más bajo". Un importe del que el Gobierno "obliga a realizar la subida".

El PSPV lo tacha de "propaganda"

Tras la publicación, la gestora del PSPV de Alicante ha denunciado "el uso indebido de la cuenta oficial de Instagram del Ayuntamiento", donde el equipo de gobierno del Partido Popular ha difundido "un vídeo propagandístico intentando justificar la subida de la tasa de basuras y responsabilizando al Gobierno de España".

Los socialistas entienden que "es intolerable que el PP utilice los canales institucionales, que pertenecen a todos los alicantinos y alicantinas, para blanquear un ‘tasazo’ que ellos mismos han aprobado", según ha señalado José Díaz, portavoz de la gestora. "Las redes municipales deben servir para informar con transparencia, no para atacar a otras administraciones ni difundir propaganda partidista", ha añadido.

En la misma línea, desde el PSPV recuerdan que el incremento del recibo "responde exclusivamente a decisiones del equipo de gobierno de Luis Barcala, que no ha sabido planificar ni ofrecer alternativas para aliviar la carga económica de las familias". Además, Díaz lamenta que "mientras el Ayuntamiento dedica esfuerzos a vídeos propagandísticos, Alicante sigue sucia, con contenedores desbordados y calles sin el mantenimiento que merecen". Por todo ello, el PSPV exige "la retirada inmediata del vídeo y una disculpa pública por el uso partidista de un perfil institucional".