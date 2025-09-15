El PSOE carga en el Ayuntamiento y las Cortes contra el cierre del centro de mayores de Alicante

La polémica por el cierre del Centro de Día de Altozano llega a las Cortes. El PSPV planteará una iniciativa en la cámara autonómica para reclamar la reapertura del servicio, después de que fuera clausurado el pasado mes de agosto, tras perder la subvención de la Generalitat porque el espacio "no cumplía las condiciones".

Según han anunciado los socialistas, la formación elevará el conflicto tanto al pleno del Ayuntamiento como al de las Cortes, para exigir a ambas administraciones que adecúen las instalaciones de tal forma que vuelvan a ser susceptibles de recibir la financiación del Consell. Además, también reclamarán la creación de un Plan de Infraestructuras Sociosanitarias Públicas que impida que se repitan situaciones similares: el PSOE lamenta que el de Plaza América "era el único centro de día público para personas mayores en la ciudad de Alicante" y atendía a cerca de 40 personas de edad avanzada.

"No se merecen este abandono"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ana Barceló, se ha mostrado contundente al señalar a Barcala y Mazón como "responsables del cierre de un recurso que funcionaba, que era fundamental para 40 familias y que contaba con un equipo profesional con más de 20 años de experiencia acumulada".

Barceló ha cuestionado que "mientras el alcalde saca pecho de que Alicante es ya la décima ciudad con más población de España, las personas mayores no cuentan con ningún servicio público de estas características" al que acudir durante el día. "Vamos a luchar en el Ayuntamiento y en Las Cortes para que se reabra el centro de día de personas mayores y para que Alicante cuente con una red digna de centros públicos en más barrios", ha asegurado Barceló, quien considera que los mayores "no se merecen este abandono, sino que se merecen respeto, recursos y una ciudad que los cuide".