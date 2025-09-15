Rafiki África: solidaridad de Alicante en el corazón de Uganda

En las regiones más desfavorecidas de Uganda, donde la pobreza extrema y la falta de recursos son una realidad diaria, nacen proyectos que no solo buscan ayudar, sino también transformar. Rafiki África es una de esas iniciativas que, además de ofrecer apoyo a los más necesitados, propone un modelo innovador para salir de la pobreza de manera sostenible. La historia de esta ONG alicantina tiene sus raíces en el párroco de Relleu y Orxeta, Juan Berchmans. Su vida en el Congo, marcada por el conflicto entre hutus y tutsis, lo llevó a vivir en un campo de refugiados en Uganda antes de llegar a la provincia de Alicante.

«Con el internado evitamos que las niñas se queden embarazadas con 12 años» Juan Amirola — Presidente de Rafiki África

Consciente de las carencias extremas que sufren las comunidades africanas, decidió tomar acción desde el territorio alicantino con los limitados recursos que tenía. Pocos años después dio con un grupo de exdirectivos que decidieron apoyar su causa, generando lo que hoy es Rafiki África. Su sede se encuentra en las poblaciones de Kenziga e Ikoba, en las provincias de Sembabule y Hoima, donde han cambiado la vida de unas 20.000 personas. En estas zonas todavía hay niños que trabajan, comunidades que consumen agua de charcas contaminadas y miles de niños fuera del sistema educativo.

Las escuelas para los niños y los talleres para las mujeres son dos de los componentes del trabajo de la ONG / INFORMACIÓN

El objetivo de la ONG alicantina es claro: transformar estas realidades en menos de una década mediante un enfoque integral que abarca educación, salud, agricultura e infraestructuras. «Lo último que hemos hecho ha sido levantar un hospital con 20 camas de maternidad para que las madres puedan dar a luz tranquilas. También estamos muy contentos con el internado. En Uagnda, las niñas se quedaban embarazadas antes de los 12 años. Ahora, posibilitamos que puedan tener una niñez normal. Los padres se han dado cuenta de que es importante sacarlas del ambiente de la calle. Actualmente tenemos unos 850 niños estudiando Primaria y Secundaria», comenta el presidente de Rafiki África, Juan Amirola.

Transformación

Este tipo de transformaciones son posibles gracias a proyectos como la escuela de agricultura, que funciona mediante microcréditos en especie, como cabras, cerdos o gallinas. «Hemos llevado a cabo, con la colaboración de la UMH, mejoras en las semillas de maíz que aguantan cinco grados más de temperatura, lo que les ha permitido no perder las cosechas», continúa el presidente de la ONG antes de añadir: «También hemos desarrollado una máquina para emplear los troncos de las plataneras y sacar fibras, así como un molino para que puedan vender harina en vez de maíz».

«La gente que se suma al proyecto ve que somos de fiar y que el dinero llega» Juan Berchmans — Fundador de Rafiki África

Uno de los mayores logros ha sido la capacidad de autogestionarse. «Lo que buscamos es que en seis o siete años nuestras escuelas sean autosuficientes. Actualmente, con 30 euros al mes cubrimos la alimentación y la enseñanza de un niño. El 95 % de nuestros empleados son ugandeses, lo que demuestra la sostenibilidad del modelo», añade Amirola.

Los hospitales, las escuelas y los microcréditos han cambiado la vida de 20.000 personas

A diferencia de muchas organizaciones tradicionales, Rafiki África se distingue por su enfoque integral. En lugar de abordar solo un aspecto de la pobreza, como la alimentación o la educación, el equipo de la ONG trabaja en todos los frentes a la vez: la construcción de escuelas, el acceso a agua potable, la creación de empleos a través de microcréditos, el fomento de la autogestión y la mejora de la atención médica. De esta manera, su comunidad comienza a salir de la pobreza de forma sostenible.

Facilitar el acceso a agua potable resulta un elemento fundamental / INFORMACIÓN

El trabajo no se limita a los proyectos y logros visibles, también está marcado por la dedicación y esfuerzo de quienes están sobre el terreno trabajando día a día para garantizar el éxito de las iniciativas. María Díaz Calbacho y Alfonso López Cortina son dos voluntarios que llevan más de un año en Uganda. «Nosotros estamos básicamente coordinando todos los proyectos de educación, los internados, el programa de apadrinamiento y los proyectos agrícolas», explica Díaz Calbacho. «También colaboramos con una trabajadora social y supervisamos la escuela agrícola y la escuela de costura», apostilla la voluntaria.

Implicación

Su implicación no se limita a la gestión de los proyectos, también se encargan de recibir a nuevos voluntarios, hacer auditorías para las entidades públicas y trasladar las necesidades que detectan a los compañeros en Alicante. López Cortina resalta lo imprevisible que es su labor diaria: «Siempre hay algo que pasa, que se rompe, pero eso no impide que los proyectos funcionen. El objetivo es maximizar el impacto de lo que hace Rafiki África en las comunidades en las que trabajamos».

«La falta de gestión a nivel económico lastra el desarrollo social de los ugandeses» María Díaz Calbacho — Voluntaria de la ONG en Uganda

La situación social en Uganda es compleja. Díaz Calbacho comparte su reflexión sobre lo que más le ha impactado: «Es un país con muchos problemas de alcoholismo, lo que afecta enormemente a su sociedad, provocando violencia infantil, doméstica y de género. La falta de gestión económica afecta directamente al desarrollo social, ya que muchos padres, impulsados por el alcohol, hacen inversiones arriesgadas que terminan perjudicando a toda la familia». La ausencia de acceso gratuito a la salud y la educación también es un problema que describe.

Las mujeres son el motor de cambio y esperanza dentro de las comunidades de ugandeses

El cambio climático es otro factor que agrava aún más la situación, afectando a la agricultura, la principal fuente de alimento. Díaz Calbacho subraya cómo las sequías afectan directamente a los cultivos de maíz y, por tanto, a la vida diaria de la comunidad. López Cortina, por su parte, pone el foco en la brecha social que existe entre los ricos y los pobres en Uganda. «Aquí no hay clase media. Hay una enorme diferencia entre quienes tienen terrenos y quienes no. Los pobres no tienen acceso a la educación, la salud ni al agua potable. Los niños caminan kilómetros para conseguir agua turbia. Cosas que damos por sentadas en Occidente, como el acceso a lo básico para la supervivencia, son complicadas aquí», apunta.

Imagen del centro sanitario que ha construido la organización fundada por Juan Berchmans / INFORMACIÓN

Frente a las adversidades, los voluntarios coinciden a la hora de destacar el papel femenino en las comunidades. «Las mujeres son las cabezas de familia, las que mantienen las casas unidas y luchan por salir adelante. Son más conscientes de la importancia de la educación para sus hijos y las que trabajan día a día para mejorar la situación», finaliza Díaz Calbacho.

Origen

La historia de Rafiki África no sería la misma sin la visión y el esfuerzo de su fundador, Juan Berchmans, un párroco originario de Ruanda que, tras haber vivido en campos de refugiados en el Congo y Uganda, decidió dedicar su vida a mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. Para Berchmans, la creación de la ONG fue «una bendición de Dios». Su camino comenzó desde cero pero, con la ayuda de los que han confiado en el proyecto, hoy puede verse un impacto positivo en la vida de miles de personas. «Ahora tenemos la sonrisa de más de 800 niños», comenta con emoción.

«Todos los días hay algo que pasa, que se rompe, pero los proyectos continúan» Alfonso López Cortina — Voluntario de la ONG en Uganda

Este logro se ha conseguido, en parte, gracias a los microcréditos en especie, que permiten a las mujeres generar una economía de base y tener recursos para cubrir necesidades como llevar a sus hijos al médico en un país sin seguridad social. «La gente que se ha sumado al proyecto ha visto que somos de fiar, porque todo el dinero que nos dan llega a destino», afirma Berchmans, que agradece especialmente la colaboración del colegio Lope de Vega de Benidorm en la donación de material escolar.