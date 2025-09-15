Estos son los beneficiarios de la beca del comedor

Un total de 123.021 alumnos de la Comunidad Valenciana han obtenido por ahora la beca de comedor, de más de 181.800 solicitudes. Son 3.000 más que el pasado curso, según ha informado la Conselleria de Educación.

La Dirección General de Centros Docentes ha publicado los listados provisionales de ayudas de comedor, que están disponibles en todos los centros públicos con enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial, así como en los centros concertados que disponen de servicio de comedor. Las familias disponen hasta el 23 de septiembre para presentar alegaciones a estos listados provisionales aportando la documentación que consideren pertinente.

Un niño comiendo legumbres y fruta en un comedor escolar de Alicante / PILAR CORTES

En esta primera resolución provisional, 68.418 alumnos se han beneficiado de beca completa de comedor escolar, lo que supone un incremento del 5 % respecto a las previsiones que se registraron en el inicio del curso 2024/2025.

El resto de las solicitudes han sido baremadas en función de la renta per cápita y sus circunstancias sociofamiliares, estableciéndose una puntuación mínima de 7 puntos para resultar beneficiario de una ayuda de comedor escolar.

Desde 4,35 euros al día hasta 12,5 euros

En las becas de comedor se establece una ayuda máxima asignada a cada comensal, de forma que, por cada día de asistencia al comedor, el alumno percibirá 4,35 euros si cursa Educación Infantil, Primaria y/o Secundaria; 5,54 euros para el caso del alumnado de Educación Especial, y hasta 12,35 euros para el alumnado de las Escuela-hogar.

Destaca, asimismo, según el departamento autonómico, el incremento de dotación de aulas UECO para niños con necesidades especiales que asisten a clase en centros ordinarios en 20 CEIP y en 19 IES de la Comunidad Valenciana para el 2025-2026, reflejándose un aumento en un 17% respecto al inicio del curso anterior de las ayudas de comedor destinadas a alumnado con necesidades especiales.

Asimismo, en el caso de zonas rurales y con riesgo de despoblamiento, esta ayuda máxima se ha incrementado hasta 5,65 euros para garantizar la viabilidad económica del servicio. Al respecto, se ha observado un aumento del alumnado beneficiado en zonas rurales y con riesgo de despoblamiento en un 8 % respecto del curso anterior.