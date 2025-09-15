El sueño de Juan y Yolanda: un abrazo a Manuel Carrasco en su concierto en Alicante antes de que se les acabe el tiempo

La historia de Juan Gallego y su mujer Yolanda es un ejemplo de amor y resiliencia en medio de la adversidad. Hace tres años la vida les dio un giro radical: a Yolanda le diagnosticaron cáncer de pulmón con metástasis cerebral, un duro golpe al que se ha sumado el diagnóstico de Juan, que padece ELA bulbar, una de las variantes más agresivas de la esclerosis lateral amiotrófica.

Desde entonces, cada día es una lucha contra la enfermedad, los tratamientos y la incertidumbre. Pero también es un aprendizaje constante para valorar lo esencial: los pequeños momentos compartidos, la música que alivia y la esperanza de cumplir sueños sencillos que, para ellos, significan todo.

Uno de esos sueños tiene fecha. Este próximo viernes 19 de septiembre, la pareja estará en Alicante para asistir al concierto de Manuel Carrasco, uno de los artistas más queridos de la música española. Para Juan y Yolanda, ese día no es solo una cita musical, sino la oportunidad de vivir algo inolvidable.

A través de las redes sociales, Juan ha lanzado un mensaje cargado de emoción: “Nuestro sueño es poder darle un abrazo. El tiempo se nos acaba”. Un ruego breve, pero con el peso de quienes saben que cada instante es valioso y que un gesto de cariño puede convertirse en un recuerdo eterno.

El testimonio se ha difundido rápidamente, con cientos de mensajes de apoyo y compartidos para que la historia llegue hasta el propio Manuel Carrasco. No sería la primera vez que el cantante responde con cercanía a las peticiones de sus seguidores, especialmente en situaciones humanas tan delicadas.

La historia de Juan y Yolanda no es solo la de una pareja marcada por la enfermedad, sino también la de dos personas que han decidido vivir con intensidad, sin dejar que la dureza de sus diagnósticos les robe la ilusión. Para ellos, abrazar a Manuel Carrasco no es un capricho: es la manera de sentir que la música también puede regalar fuerza y compañía en los momentos más difíciles.

El 19 de septiembre la Plaza de toros de Alicante será escenario de un concierto multitudinario, pero para Juan y Yolanda será mucho más que eso. Será la oportunidad de cumplir un sueño antes de que el tiempo, ese enemigo invisible, se imponga. Y ojalá ese abrazo llegue para quedarse en su memoria como símbolo de esperanza y amor compartido.