Talento de Alicante en el campeonato europeo de la FP

Talento alicantino en el campeonato europeo de Formación Profesional (FP) también conocido como "Euroskills". La joven Natalia López Reche, natural de Alcoy, ha representado a España en la modalidad sociosanitaria, la especialidad que más jóvenes demandan estudiar, junto a la de Informática.

Natalia inició su camino formativo con el grado medio de Auxiliar de Enfermería en el IES Batoi (Alcoy) y posteriormente cursó el grado superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico en el instituto Leonardo Da Vinci de Alicante. Ahora tiene claro cuál será su siguiente paso: “Me gustaría estudiar Enfermería y, ya que he hecho auxiliar, me gustaría entrar en la Universidad".

La joven de 19 años explica que llegó al europeo, celebrado la pasada semana, tras quedar plata en el campeonato nacional, ya que la ganadora renunció a acudir. Ese cambio de planes hizo que no tuviera la misma preparación que otros participantes: “Fue una experiencia para demostrar lo aprendido y ver el nivel que hay en Europa". El reto al que se ha enfrentado ha sido una prueba que simula la realidad sanitaria: "cada día tenía un escenario diferente”.

Me gustaría estudiar Enfermería y ya que he hecho auxiliar, me gustaría entrar en la Universidad Natalia López — Estudiante de FP

El procedimiento es exigente y completamente en inglés: los aspirantes reciben un caso con información básica sobre el paciente —edad, diagnóstico o situación— y deben actuar en consecuencia. “Te dicen: ‘Mira, tienes un paciente con tantos años, le pasa esto y tienes que hacer esto’. Entonces tú aplicas tus conocimientos y también lo que crees más adecuado”, detalla la joven.

Los escenarios abarcan desde la atención en un hospital hasta la intervención en domicilios o centros de día. Los supuestos son variados y van desde la elaboración de un póster educativo sobre la alimentación sin gluten, hasta la atención a una paciente con cáncer de mama o el acompañamiento a una persona alcohólica con síndrome de abstinencia. “Aquí se da muchísima educación, sobre todo hablar, aconsejar y dar apoyo psicológico”, subraya.

La estudiante Natalia López, durante una prueba en el campeonato europeo de la FP / INFORMACIÓN

El realismo es uno de los elementos clave: “Es como un teatro, porque lo que hay allí son actores, no enfermos de verdad y el jurado te va valorando”. Cada jornada, los competidores se enfrentan a tres casos consecutivos en un mismo ámbito con descansos breves entre ellos.

Los jueces observan de cerca no solo las habilidades técnicas, sino también la capacidad de comunicación, empatía y resolución de problemas. De esta forma, la prueba pone a los futuros profesionales en un contexto muy similar al que vivirán en su práctica laboral real.

Ventajas y perjuicios de la FP

Sobre el potencial y el tirón que está teniendo la Formación Profesional, Natalia se muestra firme: “Ventajas a la FP le veo muchísimas. Siempre lo digo, tanto si sabes, como si no sabes qué quieres estudiar, una FP es la mejor opción. Al final sales con una titulación con la que puedes trabajar, tienes prácticas que te vienen superbién para aprender y te lo pasas además genial”.

También reivindica la importancia de contar con más recursos en los centros educativos: “Sí que es verdad que cuantos más recursos tiene el instituto, mejor preparado vas luego a las prácticas. En sanitaria, por ejemplo, hay muchos materiales fungibles y reactivos que no siempre se pueden reutilizar y llega un punto en el que faltan”.

Aún se tienen esos prejuicios de que el que no sabe estudiar se va a la FP Natalia López — Estudiante de FP

La joven también advierte de la falta de orientación en los institutos para estudiar FP, al constatar que los consejos y los contenidos que reciben los alumnos están más enfocados a continuar con Bachillerato. Igualmente, rechaza la vieja creencia o el estigma que todavía sufre esta formación. "La gente tiene que saber que es válido tanto estudiar un ciclo, como BAT y seguir con una carrera, ambos están bien y cada uno hace lo que quiere. Pero ni ninguno es menos que ninguno. Aún se tienen esos prejuicios de que el que no sabe estudiar se va a la FP".

La estudiante apunta a otro inconveniente: la dificultad de entrar a los grados superiores para los alumnos de grado medio, al haber cupos muy altos reservados para los estudiantes de Bachillerato.