El tiempo en Alicante: calor y temperaturas máximas de 30ºC

El lunes estará protagonizado por el sol en gran parte de la provincia

O. Casado

O. Casado

La provincia de Alicante vivirá este lunes 15 de septiembre una jornada con intervalos mantinales de nubes bajas tendiendo a cielo despejado al mediodía. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas se mantengan sin camibos y que el viento sople flojo variable tendiendo a componente este por la tarde.

El Sistema de Vigilancia de Temperaturas Extremas de la Comunidad Valenciana adelanta que esta noche todo el litoral de la provincia de Alicante vivirá una noche tropical con temperaturas por encima de los 20ºC. Las zonas del interior vivirán una noche normal.

El tiempo en Alicante

En Alicante el día será caluroso con temperaturas que no pasarán de los 29ºC aunque la sensación térmica será algo mayor.

El tiempo en Elche

En Elche tendrán el cielo despejado y máximas de 30ºC con una sensación térmica también un par de grados por encima.

El tiempo en Benidorm

Cielo despejado en Benidorm con temperaturas estables en torno a los 27ºC.

El tiempo en Elda

En Elda se esperan un día despejado y con los termómetros llegarán hasta 30ºC.

El tiempo en Torrevieja

El día estará cubierto en Torrevieja a primera hora de la mañana y se irá despejando conforme avance el día. Los termómentros estarán en torno a los 28ºC aunque la sensación térmica será de 30ºC.

El tiempo en Orihuela

Día de sol y nubes en Orihuela aunque con temperaturas estables con máximas de 31ºC. El lunes se espera un día similar.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy se espera un día despejado con temperaturas sobre los 30ºC.

El tiempo en Dénia

En Dénia el día estará con intervalos nubosos por la mañana y luego se despejará. Los termómetros no pasarán de los 28ºC.

