Vox pide acabar “urgentemente” con los “asentamientos ilegales” de personas sin hogar en Alicante

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que propondrá en el próximo pleno, que se celebrará el 25 de septiembre, el impulso de una “mesa de trabajo” para “evitar la proliferación de asentamientos ilegales de personas sin hogar” en la ciudad.

Según han explicado desde el grupo ultra, que ofrecerán esta iniciativa al gobierno municipal liderado por el alcalde Luis Barcala (PP), a la mesa “serán convocados representantes políticos y técnicos en materia de política social, seguridad y sanidad” tanto del Gobierno central como de la Generalitat, y el objetivo, dicen, es “ayudar a las personas que se encuentran viviendo en la calle y la protección de los derechos de los vecinos alicantinos”.

Según ha asegurado el concejal Mario Ortolá, que pide “acabar con esta situación de manera urgente”, en su formación han visitado barrios en los cuales “los vecinos denuncian problemas de convivencia que surgen a raíz de asentamientos”, dicen poniendo como ejemplo el PAU 1, “donde se consumen drogas o se mantienen relaciones sexuales a plena luz del día mientras los niños van o vuelven del colegio”.

Los ultras también citan el caso de Rabasa, “donde se ha formado un auténtico poblado chabolista”, afirman, a la vez que alertan de que “la situación está creciendo exponencialmente” en Alicante. Subrayan, además, que “dos personas que dormían en la calle han sido asesinadas por otras personas también sin techo en los últimos dos años”.

Por último, en Vox reconocen que el asunto es “muy complicado de solucionar”, y relacionan esta dificultad relatando que “muchas de las personas que viven en la calle rechazan en muchas ocasiones la ayuda que se les ofrece desde las administraciones” para trasladarse a un albergue, ya que “no están dispuestos a aceptar determinadas normas sobre ciertos comportamientos, que es lo que precisamente trae de cabeza a muchos barrios de nuestra ciudad”.