Alerta por el desprendimiento de cascotes en un colegio de Alicante

En peligro permanente. Así es como se sienten desde la dirección del CEIP (Centro de Educación Infantil y Primaria) Óscar Esplá, en Alicante, ubicado entre los barrios de Los Ángeles y Benisaudet. Tal como han alertado desde la dirección del colegio, este martes han caído cascotes de la cornisa del edificio, un hecho que ha obligado a limitar más la zona del patio para evitar riesgos.

Así lo ha explicado la directora del centro, Ainhoa Alite, que según afirma se ha dirigido al Ayuntamiento para alertar de los peligros “sin haber obtenido respuesta”. La zona de vallado, que estaba presente tras los desprendimientos registrados el curso pasado, se ha ampliado ante la posibilidad de que las caídas de cascotes afecten otras zonas del patio que hasta ahora se consideraban seguras.

Precedentes

La directora asegura que desde el Ayuntamiento “no se nos han dirigido desde el año pasado”, cuando se registraron los primeros desprendimientos en la cornisa y se solicitó la intervención pertinente, aunque la directora del centro explicó que desde el consistorio “nos dijeron que las obras no eran prioritarias y que no habría más desprendimientos”.

Sin embargo, en agosto, fuera del curso escolar, volvieron a caer cascotes, algunos de “unos 15 centímetros”, según la directora, que testimonia que uno de ellos impactó sobre un altavoz y lo partió. En aquel momento, tras dar parte al Ayuntamiento, los técnicos instalaron una valla de protección metálica a la espera de una reparación que se esperaba para antes del inicio del curso escolar y que aún no se ha llevado a cabo.

El curso, por tanto, se inició el 8 de septiembre en el CEIP Óscar Esplá con una zona del patio vallada y a la espera de una intervención definitiva “sobre la cual no nos han anunciado nada ni dado ninguna explicación”, asegura la directora.

El Ayuntamiento de Alicante preadjudicó, a finales de agosto, la ejecución de obras en 14 centros educativos, entre ellos el Óscar Esplá, en el cual se determinó que el plazo de ejecución sería de 30 días naturales, aunque los trabajos aún no se han iniciado. Tras estos incidentes el portavoz del gobierno local, Manuel Villar (PP), ha explicado que la Concejalía de Infraestructuras "remitirá a un técnico y tomará medidas, al menos preventivas".

Estas caídas afectan especialmente a los trabajadores de la cocina del centro, ya que pasan bajo la zona más afectada de la cornisa para acceder al almacén. La inspección, según el testimonio de la directora, se presentará el jueves en el centro, aunque espera respuesta del Ayuntamiento, desde donde “aún no me han dicho nada”. Mientras no haya obra de reparación, Alite ha solicitado una malla alrededor de la cornisa del edificio, ya que “está en mal estado en su totalidad”.

El colegio fue construido en 1983 y la cornisa de su edificio empezó a presentar deficiencias durante el curso pasado.