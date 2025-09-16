Alicante busca inspectores para el servicio de limpieza

El Ayuntamiento de Alicante tratará de reforzar la plantilla de inspectores de limpieza, actualmente mermada por las recientes jubilaciones, que han reducido el personal a la mitad. Para ello, el ejecutivo municipal crea una bolsa de trabajo con la que espera duplicar los trabajadores actuales, pasando de cinco a diez.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes una convocatoria en la que se reconoce que "la dotación actual es absolutamente insuficiente y da lugar a que no sea posible llevar a cabo un número significativo de acciones de supervisión y control directo de las tareas y obligaciones de los contratistas".

En este sentido, se indica que los puestos de trabajo "han ido quedando sin cobertura tras las sucesivas jubilaciones producidas en el presente ejercicio y en años anteriores", hasta contar únicamente con seis funcionarios, uno de ellos de baja de larga duración.

Dado que, en materia de limpieza, la ciudad está dividida en 11 sectores de actuación diferentes, los técnicos aprecian necesario contar con al menos un inspector para cada una de las zonas, una situación que no se da en Alicante desde hace años.

Por todos estos motivos, el Ayuntamiento crea ahora la bolsa de trabajo con la que espera cubrir a corto plazo al menos cinco nuevas plazas de inspector de limpieza, permitiendo un mayor control sobre el correcto funcionamiento del servicio.

