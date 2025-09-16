Alicante duplicará el presupuesto del Bono Joven de alquiler para atender todas las solicitudes

El Ayuntamiento de Alicante doblará el presupuesto destinado al nuevo Bono Joven de alquiler, después de que el número de solicitantes haya agotado con creces el importe reservado inicialmente. Frente a los 120.000 euros que el gobierno de Luis Barcala esperaba destinar a esta medida, se emplearán finalmente más de 240.000 para poder atender a todos los peticionarios.

Según se detalla en las bases de la convocatoria, que se hicieron públicas en el mes de julio, "la cuantía máxima de cada subvención no podrá exceder en ningún caso de 250 euros mensuales", dividida en hasta 12 pagos, lo que haría un total de 3.000 euros por vivienda. Además, el documento refleja que "se concederá una única ayuda por vivienda y por el importe máximo". Por ello, la partida inicial designada por el Ayuntamiento solo habría alcanzado, como máximo, para 40 solicitantes de los 83 que, a priori, cumplen con las condiciones para ello.

Por estos motivos, la portavoz del gobierno local, Cristina Cutanda, ha confirmado este martes que el Ayuntamiento incrementará el presupuesto todo lo que sea necesario para que ninguno de los inquilinos que cumplan con las condiciones de la ayuda se quede sin cobrar la subvención. Además, la edil popular ha cargado contra la oposición de izquierdas por no haber respaldado la medida, que se aplica por primera vez en la ciudad, y ha calificado como "un éxito" las 122 solicitudes registradas.

Requisitos de la ayuda

Han podido optar a esta ayuda las personas empadronadas en la ciudad de Alicante, que estén alquilando una vivienda como residencia habitual, tengan entre 18 y 35 años en el momento de la solicitud y no perciban ingresos superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual, que en total supone 21.600 euros.

Entre el resto de requisitos para poder hacerse con uno de los bonos, el Ayuntamiento estableció que "la renta mensual del alquiler no podrá exceder los 800 euros", que "no podrá beneficiarse más de una persona de la misma unidad familiar" y que el beneficiario de la ayuda no disponga de ninguna vivienda en propiedad. En estos momentos, de acuerdo con la oferta de los principales portales web, dicho importe permite a acceder a unas 110 viviendas ofertadas en la ciudad de Alicante.