El Ayuntamiento de Alicante culpa al colapso de Urbanismo del retraso en cerrar la discoteca Tambora

El Ayuntamiento de Alicante detectó a principios de julio que Tambora, la discoteca de moda este verano en Alicante, estaba abierta al público sin disponer de licencia municipal. Pese a ello, no ha sido hasta este pasado fin de semana (cuando el negocio ya había cerrado la temporada de verano) cuando el Consistorio ha notificado la clausura del establecimiento a sus propietarios, que ya habían bajado la persiana. Algo de lo que el gobierno local responsabiliza a la saturación de expedientes en la Concejalía de Urbanismo.

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha manifestado que "hay muchísimas decisiones de ese tipo a diario", por lo que el cierre de Tambora "no es una cuestión anecdótica". Sin embargo, el propio Villar, pese a que ha manifestado que "todos los días se hacen muchas inspecciones y trabajo administrativo", también ha reconocdio que "a lo mejor se podrían hacer con mayor celeridad".

Una vez se ha perdido la oportunidad de clausurar la discoteca irregular, este diario ha consultado al vicealcalde sobre si el Ayuntamiento se plantea aplicar algún tipo de sanción económica por el incumplimiento: "Desconozco la normativa urbanística en ese sentido", ha añadido Villar.

Un cierre tardío

El negocio fue anunciado el pasado 13 de mayo como "un lugar de música y fiesta al aire libre en un entorno que te hará vibras", y abrió sus puertas el 11 de julio, con el primer evento. El local se popularizó rápidamente y se convirtió este verano en punto de encuentro de los más jóvenes. Sin embargo, según avanzó INFORMACIÓN, una semana más tarde de su apertura, el 18 de julio, la Policía Local acudió a inspeccionar las instalaciones. De acuerdo con el informe, los agentes apreciaron que "la actividad se encuentra en funcionamiento con la instalación musical, luminosos encendidos y un aforo interior de 184 personas". Pese a ello, el establecimiento "no presenta / carece de licencia o autorización administrativa que habilite el ejercicio de la actividad", que según los propios policías era de "eventos al aire libre (concierto)".

Además, el expediente contemplaba que existe un decreto de paralización de obras que se estaban ejecutando sin licencia el 15 de julio, también en la primera semana de funcionamiento del negocio. Por todo ello, el Servicio de Disciplina Urbanística acordó requerir a la mercantil responsable de Tambora "que suspenda de forma inmediata el ejercicio de la actividad de eventos al aire libre", advirtiendo de que "en caso de incumplimiento" se procederá por parte de la Policía Local actuar "mediante el precinto de acceso a la instalación".

A pesar de la advertencia, el pasado fin de semana, la organización celebró una fiesta para "despedir el verano" bajo el título de "closing party" (fiesta de cierre). El evento tuvo lugar este mismo sábado, reuniendo a cientos de personas en la discoteca, pese a que la orden de urbanismo exigía un cierre inmediato de las instalaciones.