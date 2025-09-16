El Ayuntamiento de Alicante recurrirá a un procedimiento extraordinario para garantizar la rehabilitación de viviendas en Virgen del Remedio

“Evidentemente, las obras hay que llevarlas a cabo”. El portavoz adjunto del gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Manuel Villar, ha respondido así al ser consultado tras la Junta de Gobierno por el proyecto para rehabilitar 264 viviendas en el barrio de la Virgen del Remedio, con un presupuesto de unos 7 millones de euros.

El vicealcalde, que ha reconocido que era preferible “que las dos licitaciones fueran de la mano”, ha explicado que “lo que se va a hacer es actuar conforme establece la ley de contratos”, y de esta manera se llevarán a cabo las tramitaciones correspondientes para “hacer un procedimiento de negociado”. Esta herramienta, de carácter extraordinario, consiste en una negociación directa de la administración con posibles empresas candidatas para concretar las condiciones del contrato, y suele utilizarse cuando los procedimientos ordinarios no son efectivos, como ha sido este caso.

Este proyecto no ha recibido la propuesta de ninguna empresa interesada, por lo que la licitación ha sido declarada desierta. Al respecto, Villar ha afirmado que “la razón será que no ha debido ser atractivo el pleno” de condiciones, recordando que la licitación de otro proyecto paralelo para reurbanizar el barrio citado ha recibido propuestas de una decena de empresas diferentes.

El proyecto

El plan para rehabilitar 264 viviendas en Virgen del Remedio fue promovido por la Concejalía de Urbanismo y aprobado en Junta de Gobierno el 12 de agosto con un presupuesto de casi 7 millones de euros gracias a la ayuda de fondos europeos y a la participación del Gobierno y de la Generalitat.

El proyecto se dividía en cuatro lotes y pretendía garantizar “reformas integrales” a través de la “optimización de las condiciones de habitabilidad de los edificios” en los que residen las familias de este barrio, uno de los más vulnerables de Alicante, para garantizar “un entorno completamente renovado”, expresó la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP).

El proceso de licitación se tramitó por vía de urgencia con la exigencia de que las obras estuvieran finalizadas a fecha de 30 de junio de 2026. El 2 de septiembre de este año, ante la falta de proposiciones, se amplió el plazo de presentación de ofertas hasta el día 8, sin que esta iniciativa diera resultado. Finalmente, el día 10 se constató la falta de ofertas y la licitación se declaró desierta en la última reunión de la Mesa de Contratación.